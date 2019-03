Brabus pompt de G63 nog wat verder op

Je moet wat om de 'anti-aerodynamica' te compenseren.

De Mercedes-Benz G-Klasse is een auto die maar niet van ophouden weet. Aanvankelijk was het de bedoeling dit model uit te faseren, maar mensen bleven het gekke ding gewoon kopen. Op zich mag Brabus wel trots zijn op dat succes, want het komt mede door de heren uit Bottrop. Zij bouwden G-Klasses die dermate populair bleken, dat Mercedes-Benz ze zélf ook ging produceren. Denk aan de Brabus G V12, die was al jaren te bestellen alvorens Mercedes met de G65 AMG op de proppen kwam.

De G-Klasse is onlangs ingrijpend vernieuwd. Dat is erg knap gedaan, want de verschillen lijken aanvankelijk niet zo op te vallen, maar maken wel degelijk een groot verschil. Uiteraard heeft Brabus ook diverse pakketten voor de nieuwe G-Klasse in de aanbieding. Het begon een beetje lafjes met de Brabus G500 met ‘slechts’ 500 pk. Wat later presenteerden de pk-tovenaars uit Duitsland de Brabus variant van de G63 AMG. Met 700 pk begint het er al wat meer op te lijken, maar we kunnen begrijpen dat ook dat een beetje te tam is.

Gelukkig zetten ze het recht met de Brabus G800 Widestar. Ook deze is gebaseerd op de G63 AMG, maar nu gaan ze net even wat intensiever te werk. De motor wordt eruit gehaald en voorzien van een lading nieuwe onderdelen, waaronder twee nieuwe (grotere) turbo’s. Het resultaat is 800 pk bij 6.600 toeren en precies 1.000 Nm vanaf 3.600 toeren. Dat is misschien niet het meest bijzondere. Dat zijn de garantievoorwaarden: 36 maanden of 100.000 km is indrukwekkend te noemen voor een getunede auto.

De prestaties vallen natuurlijk enorm tegen voor een auto met 800 pk. Van 0-100 km/u duurt namelijk 4,1 tergende seconden. De topsnelheid is begrensd op 240 km/u. Qua uiterlijk moet het je ding zijn. Uiteraard is het een zwart exemplaar, maar het karamel interieur maakt veel goed (blauw is ook mogelijk). Die motorkap kan eigenlijk echt niet (om maar te zwijgen van de kerstboomverlichting), maar het hoort er nu eenmaal bij. De wielen op het getoonde exemplaar zijn maar liefst 23″ groot, uiteraard is kleiner ook mogelijk.

