Hyundai Kona facelift en N Line officieel

De Hyundai Kona facelift én de Kona N-Line zijn gearriveerd.

De Hyundai Kona facelift is het eerste onderwerp van deze schitterende morgen. De compacte crossover van de Zuid-Koreaanse gigant was een slim idee. De auto kwam eind 2017 en was eigenlijk direct populair bij het kopersgilde. Alleen in Nederland al meer dan 14.000 stuks!

Compacte crossover

Een compacte crossover doet het tegenwoordig altijd goed, maar in Nederland is het de Kona Electric die erg in trek blijft. Logisch, de combinatie van een enorme range, prima uitrusting en aantrekkelijke fiscale voordelen maken de auto welhaast uniek (samen met de eveneens unieke Kia e-Niro).

Hyundai Kona facelift

Met deze Hyundai Kona facelift richten wij ons op de andere motorvarianten. Leek weetje waar je niet zoveel aan hebt: de Kona is op sommige markten ook leverbaar met een ouderwetse dieselmotor of een nog ouderwetsere atmosferische 2.0 viercilinder. Bij deze ben je geïnformeerd.

Icoon

Hyundai noemt de auto een ‘icoon in zijn segment’. Kijk, wat een beetje positieve bewoordingen wel niet kunnen doen. De legende wil dat autoblog-redacteur @Loek een Kona-dekbed, poster én muismat heeft op zijn kamer. De Hyundai Kona facelift kun je herkennen aan de nog plattere en priemende koplampen en nieuwe bumperpartij.

Enigszins gecamoufleerd vind je daaronder de rest van de lampenwinkel. Dankzij het nieuwe front is de Kona maar liefst 4 centimeter langer dan voorheen. Net als de vernieuwde Audi Q2 van gisteren merk je als passagier niets van die extra lengte, het is alleen de voorbumper.

N-Line

Met de Hyundai Kona facelift komt er meteen een nieuwe variant bij, de Kona N-Line. Het recept is inmiddels niet wereldschokkend meer, maar wel effectief. Sportievere bumpers, grotere wielen, diffuser, dubbele uitlaat en in kleur gespoten wielkasten geven de Kona een sportieve uitstraling. Eerlijk is eerlijk: dat is ze goed gelukt. De Kona N-Line smoelt prima.

Velgdesigns

Voor de Hyundai Kona facelift heeft Hyundai nog het een en ander gedaan. Er zijn vijf spiksplinternieuwe kleuren voor de compacte crossover. Deze kleuren kun je eventueel combineren met een zwart dak (en zwarte buitenspiegels). Ook zijn er nieuwe velgdesigns. Dit geldt overigens helaas niet voor de Kona Hybrid (of Kona Electric).

Elektrische handrem

In het interieur zijn er ook wat wijzigingen. De middenconsole staat nu niet tegen het instrumentenpaneel aan. Dit om meer ruimte-effect te creëren. De elektrische handrem is toegevoegd vanwege grote vraag uit de markt. Het infotainment-systeem is helemaal vernieuwd en voorzien van de laatste features. Als laatste zijn er wat verbeteringen doorgevoerd aan de fit & finish van het interieur.

48V-ondersteuning

In Nederland kun je de Hyundai Kona facelift krijgen met een 1.0 T-GDI motor. Deze 120 pk sterke driecilinder is nu ook leverbaar met 48V-ondersteuning. De 1.6 GDI Hybrid (141 pk) keert ook terug. Of de 1.6 T-GDI terugkeert, wagen we te betwijfelen. Hyundai had de levering van die motor al eerder stopgezet. Mensen die een Kona met veel vermogen wensen, gaan dan direct voor de Hyundai Kona electric.

Einde 2020

De nieuwe Hyundai Kona facelift staat aan het einde van 2020 bij de showrooms. Dat lijkt een hele tijd, maar vergeet niet dat we alweer in september zitten. Dan de twee belangrijke uitvoeringen. De vernieuwde Kona in Hybrid-uitvoering wordt begin 2021 verwacht. Later in 2021 zal de gefacelifte Hyundai Kona Electric volgen.