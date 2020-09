Suzuki Swift Smart Hybrid is schoner en luxer - Autoblog.nl

Eenvoudige doch effectieve ingrepen voor de Suzuki Swift Smart Hybrid.

De Suzuki Swift Smart Hybrid kun je het beste zien als hotelhanddoeken. Nog niet zo lang geleden was het een nieuwe trend voor bedrijven: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat kun je doen omdat je het wil, omdat de maatschappij het vereist of juist omdat het vanuit de overheid wordt gesteund. Maar in sommige gevallen is het ook omdat een eenvoudige ingreep veel kan voorkomen.

48V-generator

Bij hotels is het de handdoek hergebruiken. Diverse kaartjes in de badkamer en slapkamer geven aan dat je het milieu ontziet als je deze niet laat vervangen. Aan de kamerprijs verandert (uiteraard) niets, maar je bent toch een partij groen bezig! In de autoindustrie is de 48V-generator een soortgelijke nieuwe uitvinding. In veel gevallen levert de transmissiefabrikant deze als optie (of soms zelfs standaard).

Suzuki Swift Smart Hybrid

De Suzuki Swift Smart Hybrid heeft een kleine elektromotor ter ondersteuning, puur om de auto in beweging te krijgen (iets dat relatief veel brandstof kost). Net als met die hotelkaartjes: een kleine ingreep, veel besparingen. We maakten al kennis met de 48V-techniek op de Suzuki Swift Sport en nu is de techniek doorgesijpeld naar de reguliere Swift line-up.

1 op 20,4

De 48V-techniek wordt nu toegepast op de Suzuki Swift Smart Hybrid met 83 pk. Deze verbruikt volgens de WLTP precies 4,9 liter op 100 km. Voor wie die manier van verbruik aanduiden ook omslachtig vindt: dat is 1 op 20,4! De CO2-uitstoot per gereden kilometer is nu gemiddeld 111 gram. Standaard heeft de Swift Smart Hybrid voorwielaandrijving en een handbak. Een CVT-automaat is te combineren. Tevens kun je de Swift Smart Hybrid bestellen vierwielaandrijving, dat Suzuki ‘AllGrip’ noemt. Dat laatste is best uniek in het B-segment. Zelfs vierwielaandrijving-specialist Audi heeft (nog) geen A1 quattro.

Style

Daarnaast is er een nieuwe uitvoering van de Swift, de Style. Dit is de meest complete variant. Deze is voorzien van een infotainment-systeem met Apple CarPlay en Android Auto. Tevens krijg je automatische airconditioning, parkeersensoren in de achterbumper, 16″ lichtmetalen pattas, Suzuki Safety System Pro én adaptieve cruise control. Op een Swift! Ter referentie, ‘onze’ Mercedes GLE testauto had deze voorziening bijvoorbeeld niet aan boord. Best bijzonder dus. Oh ja, er zijn ook LED’s: dagrijverlichting, achterlichten en koplampen zijn diodes.

Bestel maar!

De Suzuki Swift Smart Hybrid is nu te bestellen. De auto kost 20.650 euro. Dat is de prijs voor die luxe ‘Style’-uitvoering. Mocht je niet zo’n enorme waarde hechten aan luxe, de Comfort- en Select-uitvoeringen zullen binnenkort ook leverbaar worden met deze aandrijflijn.