Brabus 800 Black and Gold heeft minder wielen dan normaal

De Brabus ‘Black & Gold’ Edition heeft één wiel minder dan de meeste G-Klasses. Zie jij het al?

Geen autoshow is compleet zonder een krankzinnige G-Klasse van Brabus. Stiekem zou je zeggen dat de G 800 Adventure die rol al vervult, maar nu is er nog eentje. Het is wederom een G-Klasse, wederom een ‘800’. Het is echter gewoon de G-Klasse, geen pickup-perikelen. Dit keer noemt Brabus hem echter Black & Gold.

De retro-styling van de G-Klasse maakt het een karakteristieke auto. Het betekent dat de auto overwegend vierkant is, met blikkerig klinkende deuren ‘zoals vroegâh’ en, omdat dat handiger is voor terreinrijden, een reservewiel. Die ontbreekt echter op de G-Klasse van Brabus. Het is een beetje als de skyline van Parijs zonder Eiffeltoren: ook al is dat ding onhandig en opzichtig, je mist toch iets heel karakteristieks.











Goed, we dwalen af. Black & Gold dus: de naam verraadt de rode draad. Het welbekende Brabus-zwart werd gecombineerd met gouden accenten. Dat betekent van buitenaf de logo’s en velgen. De motorkap is koolstofvezel en het dak wordt verfraaid door een grote ‘zonneklep’ en spoiler. Extra aerodynamica voor de G-Klasse, ya know?











Het Black & Gold zet zich door in het interieur. Alles wat je normaal verwacht in aluminium te zien, is nu goud. Dat alles contrasteert met zwart leer, met een patroon wat op schubben lijkt. Het heeft wat weg van kitscherige creaties van veel meer omstreden tuners, maar goed. De sfeerverlichting werkt met RGB-verlichting en kan dus in elke kleur veranderen.

Qua motor is er geen sprake van een V12 dit keer, het gaat om een verBrabuste achtcilinder. Dat betekent dat het in essentie de welbekende 4.0 liter V8 opnieuw is gebouwd om 800 pk en 1.000 Nm te leveren. De sprinttijd is daarom nu 4,2 seconden naar de 100 km/u. Dat is veel sneller dan Paleis op de Dam, om maar eens een concurrent van de G met vergelijkbare Cw-waarde te noemen.

Het zal vast niet de laatste G zijn van Brabus, dus we excuseren je als je door het bomen het bos niet meer ziet. Gewoon letten op de gouden wielen, als je er überhaupt ooit eentje zal zien. Want de limitering is onbekend, maar dit soort Brabussen (Brabi?) zijn niet bepaald in massa geproduceerd.