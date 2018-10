Kia Ceed en ProCeed GT zijn om op te smullen

Niet dan? Jawel toch!

Kia heeft keihard gewerkt om een reeks nieuwe modellen op tijd te onthullen voor de Paris Motor Show. Dit is gelukt en op de beurs zelf plukken ze de vruchten van hun inzet. Niet alleen schittert de Audi e-tron vernietigende e-Niro onder de spotlichten, ook de nieuwe Ceed en ProCeed laten zich in Parijs van hun beste kant zien.

Bij elkaar vormen de drie nieuwe modellen een front van onthullingen. De Koreanen presenteren naast de elektrische Niro verschillende uitvoeringen van de hatchback en shooting brake. De Ceed staat er in Parijs, zoals hieronder afgebeeld, als GT, maar ook als GT-Line. De GT heeft als performanceversie van de Ceed het geluk aangedreven te worden door een 1.6 T-GDi met 204 pk. Daarnaast heeft de auto een zeventraps automaat, een verfijnd onderstel en smajkelijke in- en exterieurdelen. De GT-line neemt eigenlijk alleen deze laatste kenmerken over van zijn krachtige broer, want waar de performanceversie 204 pk heeft, moeten de GT-Line en het basismodel teren op ingetogen 1.0 T-GDi, 1.4 T-GDi en 1.6 CRDi-motoren met minder vermogen.

In zekere zin is hetzelfde waar voor de Proceed. Dit model komt er eveneens als GT en heeft zodoende een uiterlijk dat meer tot de verbeelding spreekt. Het zal je waarschijnlijk niet verbazen, maar ook de ProCeed GT heeft in het vooronder de 204 pk sterke 1.6 T-GDi-motor liggen. Dezelfde minder krachtige motoren vinden we in het basismodel. Het zijn misschien niet de meest overtuigende specificaties, maar qua uiterlijk behoren ze zonder meer tot de fijnere auto’s van de autoshow.