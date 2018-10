Tweede kans: nieuwe BMW Z4 in het echt wel oké?

Na de persplaatjes zien we de BMW Z4 eindelijk in het vleesch.

Als een designbom slaat de BMW Z4 in op de autoshow van Parijs. De roadster beleeft zijn Europese debuut op de beurs. Wat dat betreft hoort de nieuwe Z4 wel thuis in de stad van la moda. Net als de nieuwe 8 Serie en andere moderne BMW-modellen kent de Z4 een druk ontwerp. Van nieren, tot bumpers en van uitlaatsierstukken tot verlichting. Vrijwel alles heeft een design-randje.

BMW heeft het dikste model meegenomen. Dat is de Z4 M40i. Dit blijft ook de topper, want het merk heeft eerder te kennen gegeven dat er geen volbloed M GmbH variant gaat komen. De M40i is een geblazen zes-in-lijn, goed voor 340 pk en 450 Nm koppel. Sprinten naar 100 km/u doet de Z4 M40i in 4,6 seconden met een top van 250 km/u.

Naast de M40i komt de Z4 ook als sDrive20i en als sDrive30i op de markt. Meer informatie over deze motoren lees je hier. De nieuwe BMW Z4 wordt in de lente van 2019 geïntroduceerd.