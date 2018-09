Nieuwe Kia e-Niro zet Audi e-tron nu al voor paal

In your face!

Vanmorgen maakten we kennis met de nieuwe Audi e-tron, de eerste elektrische Audi SUV met een actieradius van 400 kilometer. Een bereik dat allesbehalve indrukwekkend is, want jaren geleden had Tesla al een elektrische auto met zulke specs op de markt. Hoezo “Voorsprong door techniek“?

Bij Kia lachen ze zich ook een ongeluk. Het merk heeft zojuist het doek getrokken van de Europese e-Niro en deze auto walst over de e-tron heen als het gaat om actieradius. Hoewel de Zuid-Koreanen nog geen prijs hebben bekendgemaakt, zal de e-Niro een stuk voordeliger zijn in vergelijking met de Audi.

De Kia SUV (rijtest) is al enkele jaren op de markt verkrijgbaar. Eerst enkel in combinatie met een hybride aandrijflijn en later als plug-in hybride. Daar komt nu een volledige elektrische variant bij. De komst van de e-Niro werd al duidelijk met de eerder gepresenteerde Niro EV Concept.

De Kia e-Niro heeft een 64 kWh batterij en is daarnaast voorzien van een 204 pk sterke elektromotor. Deze motor levert 395 Nm koppel en zorgt ervoor dat de e-Niro in 7,8 seconden naar de honderd sprint. De elektrische Kia heeft een actieradius van 485 kilometer volgens de WLPT-cyclus. Dat is 85 kilometer méér in vergelijking met de Audi e-tron (en de Mercedes EQC). Naast het topmodel met een 64 kWh batterij, komt er ook een goedkopere e-Niro met een 39.2 kWh batterij en een 136 pk sterke elektromotor. Deze variant heeft een actieradius van 312 kilometer. De 64kWh batterij kan bij een 100kW snellader in 23 minuten tot 60 procent opladen. Dit betekent dat de e-Niro ongeveer 280 kilometer ver kan komen.

De elektrische crossover beleeft zijn debuut tijdens de Autosalon van Parijs. Eind 2018 gaat de verkoop van start. Informatie over de prijzen volgen in een later stadium.