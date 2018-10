RAV4 Hybrid brengt goede intenties op agressieve manier

Als een boze Dobermann die besloten heeft aan je been te knagen.

Het is alweer ruim een half jaar geleden dat Toyota de nieuwste generatie RAV4 aan de wereld toonde. De auto heeft altijd al een totaal eigen uiterlijk gehad, maar het huidige model legt de nadruk nog eens extra op stoer en gefocust. In combinatie met de potente, maar toch zuinige aandrijflijn heeft dit als resultaat dat de bolide vrij aantrekkelijk overkomt.

De RAV4 Hybrid weet precies hoe hij zijn elektrische systemen in moet zetten om zichzelf voort te stuwen. Goed, gezien de 8,1 seconden die hij nodig heeft om de 100 km/u te bereiken is het allerminst een snelheidsduivel, het is absoluut geen slap aftreksel. De geƫlektrificeerde 2,5-liter viercilinder levert slechts 222 pk, het koppel van de aandrijflijn schiet door het plafond.

Eerst even naar het All Wheel Drive-systeem kijken. Toyota heeft het systeem op zo’n manier ontwikkeld, dat het koppel afhankelijk van de omstandigheden heen en weer gestuurd kan worden. De verdeling heeft uiteraard grenswaarden, maar aangezien deze 100:0 en 20:80 zijn, zijn deze nagenoeg niet-bestaand. In het ideale scenario beschikken de achterwielen over liefst 1.300 Nm. Dat is zeker niet mis.

Overigens, in een later stadium zal de RAV4 Hybrid vergezeld worden door een 2-liter benzinemotor, die zowel aan een handgeschakelde als een automatische transmissie verbonden kan worden. Prijzen zijn nog niet bekend.