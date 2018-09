Hier, de nieuwe Kia ProCeed én de Ceed GT

Twee vliegen in een klap.

Kia is flink aan de bak vandaag. Uit het niets presenteren de Koreanen liefst twee nieuwe modellen. Hieronder lees je erover.

Ceed GT

De nieuwe Kia Ceed (rijtest) debuteerde eerder dit jaar, maar het heeft ruim een half jaar moeten duren voordat ze een gepeperde versie van de hatchback de wereld inslingeren. Dit wil niet zeggen dat het hiermee een Hot Hatch wordt. Hoewel de Ceed GT wel degelijk een smakelijke motor in het vooronder krijgt, durven we die term er nog niet aan te verbinden.

De Ceed GT krijgt een krachtige benzinemotor om mee te spelen. Het Koreaanse gebakje mag voortaan met de 1.6 T-GDi naar buiten, een turbomotor met 204 pk en 265 Nm koppel. Hoe snel het de auto precies maakt, wil Kia nog niet zeggen, maar het is niet ondenkbaar dat de auto er aanzienlijk vlotter van wordt. Aan de benzinemotor heeft Kia een soepele zeventraps automaat gekoppeld. Daarnaast is het onderstel op verschillende plekken aangepakt om de rijervaring te verbeteren.

Aan de buitenkant herkennen we de Ceed GT aan nieuwe bumpers met grotere luchtinlaten. Aan de achterkant vinden we zelfs een heuse diffuser. Daarnaast staat de auto op 18″ lichtmetalen velgen en zien we allerlei kleurrijke accenten om de sportiviteit van het model te benadrukken.

De Ceed GT wordt volgende maand officieel onthuld in Parijs. De auto staat begin volgend jaar bij de dealers.

ProCeed

Naast de Ceed GT heeft Kia de doeken getrokken van de volledig nieuwe ProCeed. Bij dit model is het duidelijk dat Kia zich voor een groot gedeelte heeft laten inspireren door de ProCeed Concept, die de Koreanen vorig jaar onthulden. Hoewel hij er zeker minder spannend uitziet dan het studiemodel, is het ontwerp van de auto in grote lijnen overgenomen.

Dit betekent dat de ProCeed in wezen een Shooting Brake is. Of nu ja, tegenwoordig wordt die term ernstig uiteengetrokken, maar Kia beweert dat ook deze auto gebaseerd is op de iconische carrosserievorm. Dit ondanks het feit dat de auto vijf deuren heeft. Enfin, het ziet er allemaal redelijk smakelijk uit, dus we zien het door de vingers. Overigens helpt het ook mee dat de auto liefst 594 liter aan bagageruimte heeft, 50 procent meer dan bij de Ceed hatchback. Ten opzichte van de Sportswagon moet hij iets toegeven, daar de stationwagen 625 liter aan ruimte heeft.

Volgens Kia is de ProCeed vooral op sportiviteit gericht. Hierom zullen ze de auto alleen leveren als GT-Line en high-performance GT. Dit idee is niet helemaal terug te vinden onder de motorkap. Er zijn namelijk drie motorenopties, maar geen van deze mogelijkheden is bijzonder krachtig. Het begint met twee benzinemotoren. De minste sterke is een 1.0 T-GDi met 120 pk, daarna volgt een 140 pk sterke 1.4 T-GDi. Er komt één diesel, in de vorm van een 136 pk sterke 1.6 CRDi. Deze configuraties kunnen ieder worden gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of een zeventraps automaat.

Tenslotte komt daar nog de ProCeed GT. Deze bolide wordt de sportiefste versie. De auto krijgt een 206 pk sterke 1.6 T-GDi. Verdere prestatiecijfers maakt Kia nog niet bekend, maar dat maakt momenteel weinig uit. Het merk weet immers nog niet te vertellen of de auto daadwerkelijk naar Nederland komt. De andere uitvoeringen verschijnen begin 2019 op de markt. Net als de Ceed GT debuteert ook de ProCeed volgende maand in Parijs.