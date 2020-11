Kia Ceed krijgt grotere motor met meer dan 159 pk - Autoblog.nl

In tijden van downsizing is het verfrissen om te lezen dt de Kia Ceed een grotere motor krijgt.

Het hele downsize-verhaal begon al meer dan 10 jaar geleden. Het idee was vrij simpel. In plaats van een ouderwetse atmosferische 2.0 viercilinder, kon je net zo goed een 1.4 motor met turbo toepassen. Die levert immers net zoveel vermogen, iets meer koppel en kan op deellast zeer zuinig ‘lopen’. Met name bij de NEDC-metingen maakte het een verschil.

Kia Ceed krijgt grotere motor

Nu de NEDC is vervangen door de WLTP, zien we dat fabrikanten hun motorengamma toch even herzien. Niet alleen om extra partikelfilters te plaatsen, maar ook om de cilinderinhoud weer iets te vergroten. Slagvolume is soms zo verkeerd nog niet. Vandaag is Kia aan de beurt, de Kia Ceed krijgt namelijk een grotere motor. Hoezee!

Vermogen Kia Ceed met grotere motor

Het betreft een 1.5 T-GDI viercilinder met zestien kleppen en een turbo. Deze vervangt de 1.4 T-GDI motor die j e tot voor kort kon krijgen. Dat is 100 cc erbij, dus. Niet schokkend veel, maar hey: alle kleine beetjes helpen. De 1.5 is niet alleen groter qua cilinderinhoud, maar volgens Kia is de motor krachtiger én zuiniger. Het blok levert een gezonde 160 pk bij 5.500 toeren, terwijl het maximale koppel van 253 Nm beschikbaar is tussen 1.500 en 3.500 toeren. Geen koppelkromme, maar een tafelbergje.

Verbruik

De nieuwe grotere motor voor de Kia Ceed zorgt ervoor dat ‘ie in 8,4 tellen naar de 100 km/u kan snellen. De topsnelheid is 210 km/u. Wat het exacte verbruik is, vermeld Kia niet. Wel dat de Kia Ceed met grotere motor een stukje zuiniger is. Het kan overigens nog zuiniger als je kiest voor de MHEV-specificatie. Dat staat voor Mild Hybrid Electric Vehicle. Het is absoluut geen ‘electric vehicle’, maar exact dezelfde Kia Ceed.

48V Generator

Deze heeft een 48V-generator die dient ter ondersteuning. Je kan er niet elektrische mee rijden, maar de compacte elektromotor kan kort assisteren bij het wegrijden om zo net even een paar grammetjes CO2 te winnen. De MHEV-specificatie kan alleen in combinatie met de DCT-automaat besteld worden.

Voor nu kan ook de 1.0 T-GDI driecilinder (met 120 pk en 172 Nm) met deze techniek geleverd worden. Ook de driecilinder met MHEV kan alleen in combinatie met MHEV geleverd worden. In dit geval kan de 1.0T MHEV alleen gekozen worden op de hatchback en de Sportswagon.

Prijzen Kia Ceed met grotere motor

De motor wordt leverbaar in de Ceed, Proceed, XCeed en Ceed Sportswagon. Prijzen van de Kia Ceed met grotere motor worden binnenkort bekend gemaakt, bestellen kan vanaf januari 2021.