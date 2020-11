NEE! Nieuwe BMW neus nu ook voor oude BMW's! - Autoblog.nl

NO! NO! NOOO! De nieuwe lelijke BMW neus kan straks ook op jouw oude mooie Bimma.

De nieuwe BMW 4 Serie neus maakt de tongen goed los. Iedereen heeft er wel een mening over. Uiteraard is er niet echt een consensus, maar zijn de meningen vrij polariserend.

BMW BMW 4 Serie neus

De puristen en liefhebbers vinden het allemaal verschrikkelijk, maar er zijn ook mensen die het juist wel kunnen waarderen dat BMW weer een beetje vernieuwend en creatief is. Daarbij is het iets van alle tijden. Bij bijna elke introductie van een nieuw model vindt men het een achteruitgang. Om tien jaar later weemoedig terug te denken aan exact diezelfde periode.

KITT (nee, niet die)

De Duitser tuner KITT, niet te verwarren met de zwarte Pontiac Trans Am (Knight Industries Two Thousand), denkt dat de fans uiteindelijk het nieuwe design zullen omarmen. Zij zijn daar dermate van overtuigd, dat ze conversiekits gaan aanbieden voor oudere BMW modellen.

Nieuwe BMW neus

Ze hebben een nieuwe voorbumper ontwikkeld voor in dit geval de BMW F30. Het idee erachter is simpel, de bumper en complete neus van BMW’s bestaan sinds deze generatie uit één geheel. Dat is extra voordelig bij een lichte aanrijding voor verzekeraars. Verzekeraars dringen erop aan bij leasemaatschappijen die weer een grote klant zijn voor de nieuwe auto’s.

Nieuwe M3 Competition neus

KITT heet zich niet ingehouden en letterlijk de neus van de M4 Competition gekopieerd. Althans, volgens KITT is de neus van de M4 Competition, maar de M3 Competition heeft exact dezelfde groteske neusgaten.

Ondanks dat er voldoende mensen die het heel erg lelijk vinden, bestaat de kans dat dit een populair onderdeel gaat worden. Net als de TT’tjes uit 1998 (afbeelding boven) die in 2006 allemaal zo’n ill-fitting Single Frame-grille opgeplakt kregen. Of Mercedess SL R129’s met een R230 conversiekit. Volstrekt onlogisch voor de liefhebber, maar er is gewoon markt voor. Wat dat betreft gaat het wel een interessante ontwikkeling worden, daar Prior Design kits gaat leveren waarmee je juist een kleinere neus hebt.

