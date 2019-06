Dít is de gloednieuwe Kia Xceed

Alle info over Kia's nieuwste ster.

De wereld wordt op dit moment overladen met compacte crossovers. Allemaal compromisloze verlengstukken van je persoonlijkheid. Allemaal gericht op jonge, veelzijdige mensen met een dynamische levensstijl. Waarschijnlijk. Daar is nu een auto bijgekomen, de Kia Xceed. Een paar weken geleden konden we de eerste foto al laten zien, nu hebben we alle informatie.

Volgens Kia is de nieuwe Xceed een, urban crossover mobility vehicle. Een auto die het midden moet houden tussen een SUV en een hatchback. Had Kia niet al een dergelijke auto in zijn assortiment? En zitten wij op zo’n auto te wachten?

Ja, eigenlijk wel. De mensen die nieuwe auto’s kopen hebben bepaalde eisen. We kunnen van alles vinden van een SUV, maar die instap is gewoon erg lekker. Ook het uitstappen is prettig: je hoeft er niet meer te klimmen. Maar een SUV/Crossover kent ook wat nadelen. Kia heeft met de Xceed geprobeerd de voordelen met elkaar te verenigen, zonder de nadelen van een hoog gewicht of massieve uitstraling.

Nu moeten we eerlijk zijn: daar lijkt Kia goed in geslaagd. Het is dat ze zelf aangeven dat de auto een crossover is, want de auto ziet eruit als een keurige, vlotte hatchback met een zeer vlak aflopende C-stijl. Om een idee te krijgen van het formaat: de Kia Xceed staat op het platform van de Kia Ceed en heeft dezelfde wielbasis van 2,65 meter. De totale lengte bedraagt 4,40 meter, de breedte 1,87 en de hoogte is 1,50 meter. De bodemvrijheid is 18,4 centimeter. Die dimensies doen denken aan een ietwat lange C-segment auto die relatief hoog op de poten staat, wat dus ook het geval is.

Er is keuze uit drie motoren. Het begint met een 1.0 T-GDI driecilinder met handbak, een automaat is niet mogelijk met deze motor. De 1.0 T-GDI levert 120 pk en 172 Nm. Deze haalt in 11,3 seconde de 100 km/u en loopt maximaal 186 km/u. Een stapje hoger staat de 1.4 T-GDI met 140 pk en 242 Nm. Deze haalt in 9,4 seconde de 100 km/u en loopt maximaal 200 km/u. Een zeventraps DCT-bak is optioneel leverbaar voor de 1.4, waarmee je 0,1 seconde van de 0-100 km/u sprinttijd afhaalt. Topper aan het firmament is de 1.6 T-GDI. Deze levert 204 pk en 265 Nm. In Nederland krijgt deze versie standaard de DCT-transmissie met zeven voorwaartse verzetten. Daarmee kan de snelste Xceed in 7,5 seconden naar de 100 km/u versnellen en een topsnelheid van 220 km/u halen. Voor 2020 komen er meer motoren bij, waaronder een plug-in hybride en een diesel met 48V-ondersteuning.

De productie van de Kia Xceed begint aan het einde van deze zomer. De Xceed wordt gebouwd in het Slowaakse Zilina, waar ook de andere varianten van de Ceed worden geproduceerd.