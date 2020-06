Kia e-Soul Cargo is Kia’s elektrische bedrijfswagen

De Kia e-Soul Cargo heeft het uiterlijk van een personenauto, maar is een elektrische bedrijfsauto.

Ook Kia stort zich op de markt van elektrische bedrijfswagens. Dat doen de Zuid-Koreanen door een bestelversie van een bestaand model uit te brengen. De e-Soul krijgt er een variant bij in vorm van de e-Soul Cargo. De hatchback is een tweezitter geworden met extra ruimte voor de nodige bagage.

Met de Kia e-Soul Cargo doet het automerk een eerste gooi naar de nog prille markt van elektrische bedrijfswagens. Wat dat betreft is nu hét moment om in te stappen, aangezien je het aantal compacte elektrische bedrijfsauto’s op vrijwel één hand kunt tellen. Wat de e-Soul Cargo als extra heeft is dat de auto te converteren is naar een personenauto, mocht je dit in de toekomst willen. Met een normale elektrische bedrijfswagen kun je dit immers niet doen.

Mede door de hoge tildrempel en de layout van een personenauto is de elektrische bedrijfswagen geen 100% alternatief op een echte bestelauto. Voor het rondbrengen van kleine pakketten staat het model wel zijn mannetje. Kia richt zich dan ook op stedelijke toepassingen. Korte ritjes in stedelijk gebied waar de auto zich emissievrij kan voortbewegen.

De laadruimte bedraagt zo’n 1 m³. Er zijn 6 sjor-ogen zodat je de lading kunt vastzetten. Verder zit er een scheidingsrek tussen de laadruimte en de voorstoelen. De actieradius van e-Soul Cargo komt uit op 452 km (WLTP). Omdat het in de basis een personenauto betreft, heb je voldoende luxe aan boord. Denk aan elektrische en geventileerde stoelen, adaptive cruise control, Apple Carplay & Android Auto, stuurwielverwarming, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera en een geluidssysteem van Harman Kardon.

De nieuwe Kia e-Soul Cargo is er vanaf 39.077 euro. Dat is exclusief BPM en BTW. Omdat het een elektrisch voertuig betreft heb je niet te maken met BPM. In tegenstelling tot een echte bedrijfswagen heeft deze e-Soul geen grijs kenteken. Een bestaande e-Soul ombouwen naar een Cargo-uitvoering kan voor 2.680 euro ex BTW.