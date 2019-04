Kia e-Soul (2019): rijtest en video

Het is al weer de derde generatie van de Soul en laten we eerlijk wezen: het was misschien niet een auto die bij jullie op het netvlies stond. De nieuwe Soul komt er (in Europa) alleen als elektrische versie en wordt leverbaar in de tweede helft van 2019. Interesse toch gewekt?

Het is een stoere stap om in het persbericht het volgende op te nemen: “een verbrandingsmotor is niet leverbaar”. De procentuele groei van EV’s is heel indrukwekkend, maar in absolute aantallen slaan ze nog een virtuele deuk in een pakje boter. Vergeet daarbij ook niet dat in Nederland (en Noorwegen) de EV extreem wordt gestimuleerd. Nog even een opsomming van de “voordeeltjes” van elektrisch rijden:

Geen BPM bij aanschaf

Slechts 4% bijtelling tot 50.000 euro aanschaf in plaats van 22% bij zakelijk gebruik

Geen wegenbelasting

Veel minder belasting op de “brandstof”

Het is bijna verbazingwekkend dat we in Nederland uberhaupt nog andere auto’s kopen, hoewel een blik in de prijslijst duidelijk maakt waar de schoen wringt: ze zijn een stuk duurder, vooral vergeleken met de upjes, Clio’s en Picanto’s die de Nederlandse koper anders pleegt aan te schaffen. Van de vorige Soul was ook al een elektrische versie en in 2018 – het laatste jaar waarin het huidige model van de Soul werd verkocht, verkocht Kia in Europa meer elektrisch aangedreven exemplaren van het model dan de benzine- en dieselversies bij elkaar opgeteld. De keuze om voor de full monty te gaan is dus niet zo gek.

Hoe ver gaat die

Het zal voorlopig nog één van de belangrijkste vraag blijven voor EV’s, naast de vraag hoeveel die kost en wat de levertijd is. Over die laatste punten later meer, laten we eerst eens de techniek in duiken. De e-Soul gaat in eerste instantie worden geleverd met een 64 kWh accupakket die wordt gekoppeld aan een 204 pk en 395 Nm sterke elektromotor, een combinatie die we ook al kennen van de e-Niro (en de elektrische Kona). Kia heeft er een zuinigheidswonder van weten te maken, want volgens de WLTP-norm verbruikt de e-Soul slechts 157 Wh/km. Het theoretische bereik is daarmee 452 kilometer, in de praktijk is het afhankelijk van gereden snelheid en buitentemperatuur een stuk minder, maar zeker nog acceptabel.

Voor de gemiddelde koper zullen de prestaties ook meer dan voldoende zijn, de e-Soul heeft 84% meer vermogen dan zijn voorganger. De sprint naar de 100 duurt 7,9 seconden, wat voor het soort auto meer dan snel genoeg is. In stoplichtsprintjes komt de potentie er nog niet eens zo uit, het is vooral op de tussensprints waar de e-Soul op overtuigd. Vóór in plaats van achter iemand invoegen: een kleine stamp op het middelste pedaal doet wonderen. Net als bij de meeste andere EV’s deelt de e-Soul echt een schop uit. Aangezien de e-Soul alleen voorwielaandrijving heeft, slaat er tot 60 km/u een wieltje door, alsof we in een spannende hothatch rijden. Overigens is het wel zaak in de Drive Mode voor Sport te kiezen, want in Normal, ECO en ECO+ wordt het koppel begrensd en voelt de e-Soul een stuk minder levendig. In die standen haal je dan wel weer meer kilometers uit de accu, dat wel.

Voor de topsnelheid zal je de e-Soul niet kiezen en had Kia ons niet voor naar Duitsland hoeven vliegen om een rondje te rijden: bij 167 km/u zou de koek op moeten zijn, maar op de onbegrensde autobahn tikte ik al 176 km/u aan.

Laden en snelladen

Naast de range is ook het laden een belangrijk punt bij EV’s. Tanken van een brandstof zal altijd sneller blijven, maar de EV heeft dan weer het voordeel dat je die kan laten “vollopen” op je eigen oprit. Om met het slechte nieuws te beginnen: de onboard lader van de e-Soul is een 7,2 kW variant oftewel een éénfase lader. In veel landen is het logisch om die oplossing te kiezen, maar in Nederland kunnen we ook driefasen oplossingen leveren, waarmee thuis laden sneller gaat. Met de goede laadpaal zit de e-Soul alsnog met een nacht vol geladen, maar er zijn ook veel mensen met een “plugin hybride” paal in de tuin die slechts 3,7 kW kan leveren. Van 0 naar 100% vol laden duurt daarmee bijna 18 uur en dan blijft er wat weinig werkdag over om de leaseprijs van de e-Soul terug te verdienen.

Sneller gaat het met de DC-snellader voor gecombineerd laden (CCS – Combined Charging System) die tot de standaarduitrusting behoort. In 42 minuten kan de accu worden opgeladen van 20 tot 80 procent van de capaciteit, met een DC-snellader van 100 kW. Veel van de snelladers in Nederland zijn overigens maar 43 of 50 kW sterk, daar duurt het uiteraard langer. Het op zich goede laadnetwerk van Nederland lijkt daarmee wat last te krijgen van de wet van de remmende voorsprong.

Saai verhaal

Het uiterlijk is redelijk funky, tenminste, recht van achteren en voren wel. Verder is dit een klasse auto’s waarin het allemaal heel praktisch is. En niet geheel verrassend is de e-Soul ook echt praktisch. De bagageruimte is prima, de ruimte op de achterbank en rationeel gezien is dit dus een prima auto. De aandrijflijn maakt het nog een enigszins spannende auto, want 204 pk in dit pakket is best veel. Belangrijk daaraan is dat de e-Soul geen enkel probleem heeft met invoegen en inhalen, wat uiteindelijk bijdraagt aan zowel comfort als veiligheid.

Om op dat laatste saaie onderwerp ook maar beet te pakken: de e-Soul krijgt (optioneel) de beschikking over de laatste ADAS (advanced driver asssistant systems), waaronder adaptieve cruise control, actieve dodehoekassistentie, vermoeidheidsherkenning en grootlichtassistentie. De e-Soul kan ook gedeeltelijk zelf sturen, waarbij je als chauffeur nog wel de handen aan het wiel moet houden.

Prijs en beschikbaarheid

De e-Soul is onder de e-Niro gepositioneerd en aangezien die ook onder de magische grens van 50.000 euro blijft, zal de e-Soul dat ook doen. Zijn voorganger kostte 36k, de e-Niro 42?, de e-Soul zal daar ergens tussenin eindigen.

Over de beschikbaarheid houdt Kia ook nog stijf de kaken op elkaar, in de tweede helft van het jaar komt de nieuweling, maar in welke aantallen is nog gissen. Gezien de slechte leverbaarheid van concullega Kona is er wel ruimte voor de e-Soul om nog lekker te scoren. De Kona is overigens nog wel volop verkrijgbaar bij onze partner Mobility Service Nederland.