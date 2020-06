De Peugeot 308 mag nog even blijven

Peugeot heeft de 308 van een update voorzien. Dat betekent dat het model nog even mag blijven.

De Peugeot 308 van deze generatie werd in 2013 gepresenteerd. Enkele jaren later, in 2017, volgde er een facelift. De verwachting is dat de Franse autofabrikant volgend jaar met een nieuwe generatie 308 komt. Nog voordat het zover is komt Peugeot met een kleine update voor de 308.

Tenzij iemand de nieuwe kleur Bleu Vertigo bestelt, is het verschil met het uitgaande model amper te zien. Alleen die hard Peugeot-fans zullen deze vernieuwde 308 in een oogopslag herkennen. Zo introduceert het merk verder een nieuw setje lichtmetalen velgen. Voor de grootste verandering moet je in het interieur zijn. Daar tref je voortaan de volledig digitale i-Cockpit van Peugeot met een centraal geplaatst touchscreen.

De C-segmenter kun je of met een driecilinder benzinemotor of met een viercilinder diesel krijgen. In het geval van de benzinemotor gaat het om de 1.2 PureTech. Het blok is verkrijgbaar als PureTech 110 met een handgeschakelde 6-bak en als PureTech 130 met dezelfde handbak, of de 8-traps automaat. Dieselen kan met de 1.5 BlueHDi met 130 pk. Je kunt de diesel zowel met de handbak als automaat krijgen.

Peugeot 308 update prijzen

De prijzen voor 1 juli zijn ook meteen gecommuniceerd. Het begint bij 23.850 euro voor de 1.2 PureTech 110 in de Blue Lease Active uitvoering. Wil je 130 pk dan moet je minstens 27.250 euro betalen. De goedkoopste diesel staat voor 29.120 euro op de stoep. Het model is te verkrijgen als hatchback en als station.