Luc Donckerwolke is nu de grote baas van Hyundai en Kia

De fameuze Belgische ontwerper gaat vanaf nu de scepter zwaaien over de Hyundai Group.

Nederland heeft diverse bekende autodesigners voortgebracht, maar België doet ook mee. De grootste naam uit België is Luc Donckerwolke. Hij heeft als wereldburger waarschijnlijk minder tijd in België doorgebracht dan de gemiddelde Nederlander, maar dat doet er verder niet toe.

Luc Donckerwolke maakte vooral naam met zijn werk voor verschillende merken binnen VAG. Zijn meest iconische ontwerpen zijn ongetwijfeld de Murciélago en de Gallardo, maar hij tekende bijvoorbeeld ook de Audi A2 en de vierde generatie Ibiza.

Na zijn loopbaan bij VAG vertrok Donckerwolke in 2017 naar Korea. Daar nam hij het stokje over van Peter Schreyer als hoofdontwerper van de Hyundai Group. In april 2020 kondigde Donckerwolke zijn vertrek aan, maar dat duurde niet heel lang. Hij was namelijk na een half jaar alweer terug bij de Hyundai Group als ‘Chief Creative Officer’.

De Koreanen zijn blijkbaar zeer te spreken over zijn werk, want Luc Donckerwolke is gepromoveerd tot President van de Hyundai Group. Dat betekent dat de 57-jarige Belg nu de scepter zwaait over Hyundai, Kia en (niet te vergeten) Genesis.

We weten niet hoe groot het aandeel van Donckerwolke hierin is, maar Hyundai en Kia zijn gewoon lekker op dreef de laatste jaren. Aan Luc Donckerwolke nu dus de taak om deze stijgende lijn door te zetten. En we zien graag een productieversie van de Vision 74, als dat even zou kunnen.