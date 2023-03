Enorme stijging laadpalen EU-landen

Een enorme stijging qua laadpalen in de EU is aanstaande. Om de 60 kilometer minimaal.

Goed nieuws voor mensen die met hun elektrische auto door Europa rijden. Er komen namelijk een heleboel extra laadpalen erbij! Hoe fijn is dat! Vanochtend hebben 27 EU-landen een akkoord daarover bereikt. Uiteraard wacht nog de goedkeuring van het plan, maar dat lijkt niet een probleem te worden. Het plan is namelijk helemaal in lijn om de CO2-uitstoot in te perken.

Het is niet alleen een belofte dat er meer laadpalen bijkomen, maar onderdeel van een integraal plan om te zorgen dat automobilisten af kunnen stappen van hun voertuig met verbrandingsmotor om deze in te ruilen voor een auto met alternatieve aandrijflijn.

Enorme stijging laadpalen in EU

Wat gaat er dan precies gebeuren? De komende vijf jaar moet er een compleet netwerk uitgerold zijn. Dat netwerk moet behoorlijk ‘dicht’ zijn. Laadpalen mogen MAXIMAAL 60 km uit elkaar staan. Voor waterstoflaadstations is dat 200 km (maar dat geldt dan voor 2030).

Dat laatste opent deuren voor waterstofauto’s. Een van de problemen daarmee is dat je het bijna nergens kunt laden. Voordat de EV-aanhangers in het toetsenbord klimmen: de gedachte erachter is om de vrachtwagen op waterstof interessanter te maken. Collega @machielvdd vertelt in dit artikel er alles over.

Niet alleen komen er (veel) meer laadpalen bij, de laadpaal zelf moet ook toegankelijker zijn. Dit betekent dat deze palen eenvoudig te gebruiken moeten zijn. Dus gewoon betalen met een bankpas in plaats dat je vier sleutelhangers en apps moet hebben voor alle verschillende palen. Niet alleen moet het betalen makkelijker zijn, maar ook de informatievoorziening over de bijbehorende kosten. Dat is nu nog vrij onduidelijk in sommige gevallen.

EV interessanter maken

Dit pakket aan maatregelen moet het interessanter maken om elektrisch te gaan rijden. Uiteindelijk vervallen de incentives voor elektrisch rijden, zoals belastingvoordelen. Met meer laadpalen en transparantere kosten moet het voor mensen interessant zijn om de stap te maken naar elektrisch. Het haalt de drempel weg.

Mooie jas heeft Wouter aan!

In Nederland kunnen wij ons geen stuk voorstellen dat 60 km zonder laadpaal is. Toch is deze maatregel voor Nederlanders erg interessant. Denk aan de ski-vakantie in Oostenrijk en tent-vakantie in Zuid-Frankrijk. Dan is het handig te weten dat je vrij eenvoudig en geregeld je auto onderweg kunt opladen.

Via: Algemeen Dagblad

Meer lezen? Deze landen kun je het beste mijden met je elektrische auto!