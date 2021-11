Kia EV6 pakt wereldrecord af van Tesla

De Kia EV6 rijdt een record dat in handen was van de Tesla Model S compleet aan gruzelementen.

Een elektrische versie van de Niro is leuk, maar Kia besloot dat het nu tijd werd voor het serieuze werk. Een EV die vanaf moment één als EV ontworpen is dus. Het resultaat is de Kia EV6.

Over het design zijn de meningen verdeeld (zoals wel vaker bij EV’s), maar de prestaties en de range zijn dik in orde. En de EV6 rijdt nog leuk ook. Wouter was er in ieder geval over te spreken.

Nu zijn cijfers op papier één ding, maar de EV6 heeft zich inmiddels ook in de praktijk bewezen. Kia heeft met deze EV6 namelijk een heus Guinness World Record te pakken. Nu moeten we wel zeggen dat het eigenlijk meer een Amerikaans record is dan een wereldrecord.

De uitdaging was simpel: van de westkust naar de oostkust van de VS te rijden met een zo kort mogelijke laadtijd. Een soort Cannonball Run dus, maar dan wat minder spectaculair. Het bestaande record was in handen van een Tesla Model S, die in totaal 12 uur, 48 minuten en 19 seconden aan de stekker hing tijdens de trip van LA naar New York.

Dit record staat al sinds 2015. Het scheelt dat er waarschijnlijk weinig pogingen zijn ondernomen sindsdien. Hoe dan ook, Kia dacht dus dat ze dit record wel konden verbreken. Dat is gelukt. De Kia EV6 hoefde tijdens de ruim 4.600 km lange tocht namelijk maar 7 uur, tien minuten en 1 seconde aan de oplader te hangen. Dat is een verschil van vijfeneenhalf uur met het vorige record. Vrij significant dus.

Hiermee heeft de Kia EV6 een officieel Guinness World Record in handen. Nu is er ook een wereldrecord ‘geblinddoekt de meeste M&M’s eten met stokjes’, dus dat zegt niet zo veel. Maar het is natuurlijk wel een leuke PR-stunt van Kia.