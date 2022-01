Porsche Taycan rijdt wereldrecord van de Kia EV6 aan gruzelementen

Helaas voor Kia is Porsche op record-rooftocht. De Porsche Taycan laat niets heel van het record dat de EV6 vorig jaar neerzette.

Er is weer een nieuwe week en dat betekent: een nieuw record van Porsche. Oké, het record was eigenlijk nog van vorige week, maar we kunnen het allemaal niet meer bijhouden. Porsche verbreekt namelijk aan de lopende band records. Als dit zo doorgaat staat het Guinness Book of World Records straks vol met Porsche Taycans

Het laatste record had Porsche gewoon zelf verzonnen, dus dan is er niet echt sprake van een record ‘verbreken’. Om een record te verbreken moeten er namelijk wel eerdere pogingen gedaan zijn. Dat is deze keer wél het geval.

In november meldde Kia namelijk trots dat ze een wereldrecord hadden met de EV6. Echt een ‘wereldrecord’ was het niet, want het ging om een rit van de oostkust naar de westkust van de VS. Daarbij ging het niet om een zo snel mogelijk tijd, maar om een zo kort mogelijke laadtijd. Zie het als een soort politiek correcte versie van de Cannonball Run.

Tijdens de 4.600 km lange trip hing de Kia om precies te zijn 7 uur, tien minuten en 1 seconde aan de stekker. Dit was genoeg om het record uit 2015 te verbreken, dat was gevestigd met een Tesla Model S.

Helaas voor Kia houdt hun record wat minder lang stand. Porsche is namelijk op recordjacht en wilde ook dit record op hun naam schrijven. Zoals de titel al verklapt: dat is dus gelukt. De Porsche Taycan hing maar 2 uur, 26 minuten en 48 seconden aan de oplader. Het record is dus niet alleen verbroken, maar gewoon verpulverd.

De auto in kwestie is de instapversie van de Taycan, die voorzien was van de Performance Battery Plus. Deze heeft een range van 484 km en een maximaal laadvermogen van 270 kW.

Nu is dit weer een redelijk nietszeggend record, maar het verschil met het vorige record is toch fors te noemen. En het is niet zo dat de laadmogelijkheden sinds november drastisch veranderd zijn. We hebben zo’n vermoeden dat Kia geen poging gaat doen om het record terug te pakken.