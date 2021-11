In Engeland moet ieder nieuw huis een laadpaal hebben

Iedereen moet straks toch elektrisch gaan rijden, dus dan is dat alvast geregeld.

Waar Nederland Europees kampioen laadpalen is, loopt Engeland nog wat achter qua laadpalen. Nu scheelt het dat Nederland van postzegelformaat is, maar alsnog is er een aardig verschil. Om een idee te geven: in Nederland zijn er dubbel zoveel laadpalen als in heel het Verenigd Koninkrijk bij elkaar. En dat terwijl Nederland er bijna zes keer in past.

Aan de andere kant van het Kanaal gaan ze er echter flink werk van maken. De Britten gaan iets doorvoeren wat nog geen ander land heeft gedaan: ieder nieuw huis moet verplicht voorzien zijn van een laadpaal.

Er is nog geen officiële bekendmaking van Alexander Boris de Pfeffel Johnson, maar die volgt volgens de Britse media later vandaag. De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat er ieder jaar 145.000 nieuwe oplaadpunten bij komen. Kijk, dat zet zoden aan de dijk.

Het gaat niet alleen om nieuwe woonhuizen, maar bijvoorbeeld ook om nieuwe supermarkten en kantoorgebouwen. En als een gebouw grondig gerenoveerd wordt, moet ook meteen een laadpaal geïnstalleerd worden. De regel zal met ingang van volgend jaar ingevoerd worden. Laden wordt straks net zo makkelijk als tanken, aldus de Britse overheid.

Met deze regelgeving lopen de Britten alvast vooruit op 2030. Dat is namelijk het jaar waarin ze de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren willen verbieden. Plug-in hybrides worden trouwens nog wel oogluikend toegestaan tot en met 2035.

Leuk natuurlijk, al deze stekkerauto’s, maar is ook handig dat je die nog ergens op kunt laden. Vandaar dus dat BoJo deze nieuwe wetgeving aan gaat kondigen.