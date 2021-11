Hyundai Seven: voorbode van de Ioniq 7

De Ioniq 7 belooft minstens zo strak te worden als de Ioniq 5.

Hyundai doet al een tijdje mee als het gaat om EV’s. Ze doen al een aantal jaar uitstekende zaken met de Kona Electric en eerder was er al de Ioniq Electric. Dit jaar begonnen ze echter aan een nieuw hoofdstuk, met de Ioniq 5. Eigenlijk had Ioniq een apart merk moeten worden, maar daar zagen ze op het laatste moment toch maar vanaf.

Ook al wordt Ioniq geen apart merk, het wordt wel een aparte modellenlijn binnen het Hyundai-gamma. Dat betekent ook dat de modellen een geheel eigen gezicht krijgen. Dat zagen we al met de Ioniq 5, die op geen enkele andere Hyundai lijkt. Zelfs niet op de Hyundai Pony, waar het ontwerp op geïnspireerd zou moeten zijn.

Het was in ieder geval wel een verfrissend design, dus dat maakt nieuwsgierig naar wat de Koreanen nog meer in petto hebben. Die nieuwsgierigheid wordt nu alvast deels bevredigd, want Hyundai presenteert de Seven. Deze concept car is een voorbode van wat hoogstwaarschijnlijk de Ioniq 7 wordt.

Waar de Ioniq 5 een cross-over is wordt de Ioniq 7 een echte SUV. Een elektrische SUV, die daarom door Hyundai ‘SUEV’ is gedoopt. Heel leuk bedacht door de paarse broeken in Seoel.

Net als bij de Ioniq 5 zien we de typerende pixelstructuur in de koplampen en achterlichten. Hyundai is deze keer wel erg enthousiast geweest en heeft zelfs de hele achterruit omlijst met pixels. De achterruit is trouwens opvallend groot en beslaat de hele achterklep.

Nog een typische concept car-gimmick zijn de suicide doors. Deze onthullen een complete huiskamer, inclusief zithoek. Het interieur is dus niet echt productierijp. Naar een stuur hoef je ook niet te zoeken, er is alleen een uittrekbare stuurknuppel. In het interieur heb je trouwens zeeën van ruimte, want de wielbasis is maar liefst 3,2 meter.

Ondanks deze concept car-fratsen geeft het exterieur waarschijnlijk een goed beeld van hoe de Ioniq 7 eruit komt te zien. De Ioniq 5 bleef namelijk ook aardig trouw aan de Concept 45.

Voor toekomstige archeologen zal de Hyundai Seven makkelijk te dateren zijn, want Hyundai heeft heel veel aandacht besteed aan hygiëne. Zo stroomt er van boven naar beneden lucht door het interieur, wordt het interieur ontsmet met UVC-licht en zijn er ontsmettende compartimenten waar je je gore persoonlijke spullen in kan doen. Het schijnt zelfs dat je zonder QR-code de auto niet binnenkomt.

Iets relevanter: de Hyundai Seven – en straks dus ook de Ioniq 7 – staat op het E-GMP-platform. Dat is hetzelfde platform waar ook de Ioniq 5 en de Kia EV6 op staan. Hyundai noemt ook al specificaties. De Seven kan in twintig minuten opladen van 10 procent naar 80 procent, met dank aan een 350 kW-lader. Qua range mikt Hyundai op 485 km. Niet heel spectaculair, maar wel realistisch, dat moeten we ze nageven.

Een productieversie van de Hyundai Seven gaat er zeker komen, maar die hoef je niet op korte termijn te verwachten. Die staat pas voor 2024 op de planning. Eerst is het de beurt aan de Ioniq 6, wat de vervulling zal zijn van de Prophecy Concept.