Wat is een eerlijke autoverzekering?

Een eerlijke autoverzekering voor iedereen. Hoe zou jij daar invulling aan geven?

Het afsluiten van een autoverzekering is een complexe puzzel. Hoe lastiger de auto, hoe moeilijker de verzekering doet. De redenen die daar achter zitten schuilen soms dicht tegen discriminatie aan. Of is het terecht dat een verzekeringsmaatschappij zo streng is?

Mijn situatie

Ik heb sowieso een stevige mening, want recent kocht ik een BMW M2 Competition. Superblij mee, maar een autoverzekering afsluiten was zo makkelijk nog niet. Terwijl je denkt weinig risico mee te brengen met zaken als alarmklasse 3, GPS locatie via de BMW app en het feit dat de auto veilig in een afgesloten garage staat.

Bij allerlei aanbieders werd ik afgewezen omdat ik niet aan de voorwaarden zou voldoen. Zonder daar echt duidelijk op in te gaan. Ik besloot eens door te vragen. Het kwam er eigenlijk op neer. U heeft een te snelle auto voor uw leeftijd, pas bij 35 jaar of ouder kon ik de M2 Competition verzekeren. Aan de ene kant vond ik het een compliment dat ik met mijn 29 jaar nog als een roekeloze jongere wordt gezien. Aan de andere kant is het natuurlijk een regelrechte belediging.

De meeste verzekeringsmaatschappijen kijken niet naar persoonlijke omstandigheden of je rijervaring. Je vult je gegevens in en op basis van die variabelen krijg je een ja of nee te horen. Eind goed al goed hoor, na wat uitzoekerij heb ik gewoon een passende autoverzekering gevonden en kan ik vrolijk en veilig vroem vroem doen in de BMW.

Eerlijke autoverzekering

Coöperatie Univé heeft een onderzoek laten uitvoeren door MarketResponse onder 1011 respondenten met de vraag waar volgens hen hen de grens ligt wanneer het gaat om de autoverzekering. Tussen solidair en solitair. Een autoverzekering voor iedereen, of streng onderscheid met een jungle aan verschillende premies?

Uit het onderzoek komt naar voren dat ruim vier op de vijf Nederlanders vinden dat iedereen met een auto een autoverzekering moet kunnen afsluiten. Slechts 6% was het hiermee oneens.

Wel is het zo dat 70% niet de prijs wil betalen voor die solidariteit. Risicogroepen moeten meer premie dokken, vinden ze. Denk aan jonge automobilisten, bejaarden, schaderijders of mensen die in een stad wonen (meer criminaliteit).

Een hogere premie is volgens vier op vijf respondenten terecht voor brokkenpiloten die letselschade hebben veroorzaakt of mensen met een veroordeling voor alcohol- of drugsgebruik in het verkeer. Slechts een op vijf Nederlanders vindt een hogere premie terecht voor 70-plussers en jonge bestuurders tot 25 jaar

Daarnaast zegt 50% van de ondervraagden leeftijdsdiscriminatie af te keuren in het gevallen waarbij autobezitters op basis van hun leeftijd worden geweigerd. Zoals mijn situatie bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Daarnaast geeft 81% aan het een slechte zaak te vinden als een verzekeraar je weigert op basis van opleidingsniveau. Want soms vragen verzekeraars ook daar naar.

Men lijkt weinig problemen te hebben met de risicogroepen, maar de invulling daarvan zorgt voor verschillende meningen. Uitsluiten op basis van leeftijd en opleidingsniveau is niet uitzonderlijk in de wereld van verzekeraars, maar ze komen er nog wel mee weg. Kortom, wat is een eerlijke autoverzekering?