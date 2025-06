Kia klopt weer wat extra geld uit je zakken

Maar of dat in dit geval erg is?

Kia heeft het begrepen: stilstaan hoeft niet meer saai te zijn. Want waarom zou je nog gefrustreerd op je telefoon TikTokken terwijl je EV3 aan de paal hangt, als je ook gewoon in je eigen auto naar Netflix kunt kijken, met betere stoelen dan in de gemiddelde Pathé? Enter het nieuwe Entertainment-pakket, een optionele traktatie voor wie autorijden net niet leuk genoeg vindt, maar stilstaan graag tot een ervaring verheft.

Dankzij het LG-webOS Automotive Content Platform (ja, dat is een mond vol en klinkt alsof HAL 9000 een carrièreswitch heeft gemaakt) krijg je toegang tot een arsenaal aan streamingdiensten waar je u tegen zegt. De bekende namen zijn van de partij: Netflix, YouTube, Disney+. Maar het wordt pas écht interessant als je doorbladert en op apps stuit als Stingray Karaoke. Want wie wil er nu niet, midden in een parkeergarage in Almere, “I Will Survive” krijsen met digitale galm en een dashboard als publiek?

Ook aan kinderen is gedacht. Baby Shark World for Kids is standaard aanwezig. Een app waar elke ouder direct rillingen van krijgt, maar die je tóch opstart omdat de kleuter op de achterbank anders je nieuwe vegan kunstlederen stoelen verandert in confetti. En als je écht even wat cultuur wil zuigen, zet je Vasari aan – een app met beeldende kunst. Serieus. Omdat er niets zo rustgevend is als een 17e-eeuws Hollands stilleven terwijl je bij Fastned staat.

Kia doet er nog een schepje bovenop met verschillende abonnementen, van “gewoon goed” tot “met wifi, want natuurlijk wil je wifi in je auto”. Je weet best dat je straks de helft van die apps nooit meer opent, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de mogelijkheid. Om het idee dat je, mocht het ooit zover komen, in je Kia een documentaire kunt kijken over hooi via Haystack News. Niemand weet wat het is, maar je wil het toch hebben. Gewoon, omdat het kan.

De eerste modellen met dit streamingcircus zijn de gloednieuwe Kia EV3’s. Daarna volgen de Sportage, EV4, EV5 en al die andere elektrische broertjes en zusjes. Alles is te regelen via de Kia Connect Store, oftewel: die app die je per ongeluk opent als je eigenlijk je bank wilde checken.

Kortom, stilstaan is het nieuwe rijden. Zolang je maar wifi en een abonnement op Barok-in-je-bak hebt.