Van Birò tot Rocks: de chaos van de 45 km/u-auto’s

Ze schieten overal door het straatbeeld: de Birò’s, Opel Rocks-e’s, en andere 45 km/u-auto’s die zichzelf brommobiel mogen noemen.

Handig, hip en in opmars, maar ook een bron van verwarring. Want waar horen ze nou eigenlijk thuis? Met name in de grote steden waar ze populair zijn is het soms een oerwoud aan 45 km/u-auto’s die de regels aan hun laars lappen.

De politie Amsterdam is het zat en lanceerde een voorlichtingsvideo die inmiddels veelvuldig is bekeken. Het bijbehorende bericht: gebruikers moeten vooral hun huiswerk beter doen.

De cijfers liegen er niet om: in een paar jaar tijd is het aantal brommobielen in Nederland met meer dan 30 procent gestegen. Daarover bericht de Telegraaf vanmorgen.

Vooral in steden als Amsterdam, maar ook in ‘brommobiel-hotspots’ als het Gooi en Wassenaar, zie je ze steeds vaker. Meestal bestuurd door jongeren of stedelingen zonder rijbewijs B, die zo toch droog en elektrisch van A naar B kunnen. Want een scooter is voor paupers. Maar wie denkt dat je met zo’n voertuigje gewoon de fietspaden op mag, zit er goed naast.

Verwarring

David de Jong van Team Verkeer van de politie Amsterdam ziet het dagelijks: bestuurders die niet weten waar ze mogen rijden. Er is volgens hem een groep die het echt niet begrijpt door de nieuwigheid, maar er is ook een groep die de regels negeert.

De regels zijn volgens De Jong op zich duidelijk: brommobielen horen binnen de bebouwde kom op de rijbaan, buiten de kom mogen ze niet op autowegen of snelwegen. En verder bepaalt de bebording alles. Ze hebben dus niets op fietspaden in de bebouwde kom te zoeken.

Klinkt simpel, maar zelfs de politie weet het soms zelf niet eens. Neem een incident in Ouderkerk aan de Amstel, waar de politie eerst meldde dat een Birò op het fietspad mocht rijden, om die uitspraak later weer in te trekken. Het gaat hier om een fatale aanrijding waarbij een meisje van 12 omkwam. Helaas moet het vaak eerst verkeerd gaan voordat er actie wordt ondernomen met nieuwe dingen. Van fatbike tot in dit geval 45 km/u auto’s.

Politie zit zelf fout

De politie moet toegeven af en toe de mist in te gaan. Er zijn in het verleden boetes uitgedeeld aan bestuurders die achteraf gezien gewoon goed zaten. Het staat bestuurders van 45 km/u-auto’s altijd vrij om bezwaar te maken. In sommige gevallen blijkt achteraf inderdaad dat de politie fout zat. Ook voor hen is het blijkbaar wennen.

Oftewel: de chaos op de weg is niet per se een wetgevingsprobleem, maar een kennisprobleem. En dus moeten bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen. De chaos rondom 45 km/u-auto’s speelt zich vooral af in de grote steden. Maar hoe meer er van die dingen komen, hoe beter het is dat de regels netjes worden opgevolgd.