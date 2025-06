Als iets onderzocht is, is het waar. En dat willen wij hier ook graag bereiken, waarheidsvinding. Dus daarom; welke rijbewijzen heb jij?

Het zijn van die dingen die de meeste mensen als een soort waarschijnlijkheid aannemen; het rijbewijs. Zo ongeveer iedereen heeft er wel een of meer en als je er geen hebt ben je of een kind, of een student, of niet goed bij je hoofd zo’n klimaathelper die rijbewijzen moord vindt.

Maar wat zo leuk is aan rijbewijzen, het houdt niet op met 1 soort. Nee man, je hebt vele soorten en maten. En wij hier ter redactie zijn heel benieuwd welke rijbewijzen jij in je bezit hebt. En ook of je ze allemaal gebruikt…

Autoblog Onderzoek: welke rijbewijzen heb jij?

Ondergetekende dan maar weer. Ik heb niet zo heel veel rijbewijzen. Dat zit zo. Ik heb een zekere leeftijd bereikt, maar ben nog niet zo oud als bijvoorbeeld @wouter. Kun je ook zien aan mijn veel jeugdiger voorkomen en mijn non-grijze coupe. Doch dit terzijde.

Maar daarmee wil ik zeggen, dat ik nét niet meer in militaire dienst hoefde. Ja, ik werd nog wel gekeurd, maar aangezien het om de laatste lichting ging, deden ze niet zo moeilijk met afwijzingen uitdelen. Zo ook bij mij. En de S5 die op mijn formulier staat hebben ze uit hun duim gezogen. Ik ben heus niet gek. Of een toffee.

Maar dat wil wel zeggen dat ik dus zelf voor mijn rijlessen moest opdraaien. Qua tijd en qua geld. En deze luiwammes besloot na het halen van het B-rijbewijs dat het wel mooi was . Geen motorrijbewijs, geen bus, geen aanhanger, geen vrachtwagen, kostte allemaal te veel tijd.

En als je maar oud genoeg wordt, krijg je er vanzelf rijbewijzen bij, cadeautjes van het CBR. Zo heb ik er inmiddels drie, Auto, bromfiets en trekker. Meer dan genoeg, ik denk dat ik de andere categorieën ook niet of nauwelijks zou gebruiken.

Maar vrienden van mij hebben ze in dienst allemaal gehaald. En al doen ze er niks mee (behalve 5-jaarlijkse keuringen voor de vrachtwagens), het staat wel leuk op dat pasje… En ze kunnen het niet laten me dat pasje onder de neus te wrijven en me uit te lachen. allemaal tegelijk. En dan gooien ze ook met eieren en rotte tomaten. Nare lui.

Maar goed. Nu dus de vraag, welke rijbewijzen heb jij allemaal? Ben je net zo’n luiwammes als ik, of heb jij ook zo’n volgekliederd pasje vol met data en steek je daarmee ook iedereen de -spreekwoordelijke- ogen uit? En ook belangrijk, welke rijbewijzen gebruik je regelmatig?

Vinden wij leuk om te weten, dus zeg het ons nu maar gauw!