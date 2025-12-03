Kia laat spectaculaire sedan zien

Kia is kan toch nog niets anders dan alleen crossovers bouwen.

We lopen de laatste tijd een beetje te klagen dat het design van Kia zo voorspelbaar is geworden. De EV6 en EV9 waren unieke en verfrissende designs, maar Kia doet nu gewoon copy-paste voor al hun EV’s. Nu komen de Koreanen echter met iets nieuws op de proppen.

Kia deelt teasers van een heel bijzonder apparaat. Om te beginnen is het geen crossover. Dat is al een unicum. Zoals we eerder deze week schreven heeft Kia volgend jaar 11 (!) crossovers in hun gamma. En dan hebben we het alleen over Nederland.

Wat we zien is een soort sedan, maar dan wel eentje in de categorie ‘zetpil’. Net als de Mercedes EQS heeft deze auto een hele korte neus. Dat is geen recept voor een fraai design, maar het levert wel een zeer gestroomlijnde auto op. Dat is ook niet onbelangrijk bij een EV.

Verder is de designtaal ook anders dan we de laatste tijd van Kia gewend zijn. Sterker nog: alleen de achterlichten zijn eigenlijk herkenbaar als Kia. Van de zijkant lijkt het vooral een auto uit een sciencefictionspel van 15 jaar geleden. En nee, dat is geen compliment.

De vraag is: kijken we hier naar een designstudie of is dit echt een voorbode voor een nieuw model? Dat laatste is niet uit te sluiten. Autocar weet namelijk te melden dat Kia een opvolger voor de Stinger overweegt. Dat zou zomaar deze sportief ogende elektrische sedan kunnen worden. Wat Kia precies van plan is gaan we waarschijnlijk binnenkort horen.