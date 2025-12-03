‘Verbod op verbrandingsmotoren moet er gewoon komen’

Europese autobouwers zijn zo goed als klaar voor de overstap naar EV’s, dat is het probleem niet.
Dit keer geen Chinese elektrische autofabrikant die beweert dat het verbannen van de verbrandingsmotor in 2035 in Europa goed voor iedereen is. Voor nu geven we de microfoon aan een milieupartij die aan de bel trekt. Dat doen we niet om het ‘EV’s zijn goed voor het milieu, dus we moeten overstappen’-verhaal nogmaals te horen. De partij in kwestie rept namelijk met geen woord over dingen als CO2-uitstoot of andere milieuvervuilende problemen en kaart iets heel anders aan.
De denktank Bruegel, gebaseerd in Brussel, houdt met regelmaat de productiecapaciteit op het gebied van elektrische auto’s bij Europese autobouwers tegen het licht. Het legt deze cijfers vervolgens naast de vraag in de markt. Daaruit komt een beeld naar voor dat je misschien niet verwacht: uit de meest recente analyse blijkt dat de Europese autofabrikanten in staat zijn om bijna dubbel zoveel EV’s te produceren dan dat er vraag is op ons continent.
In totaal zou er volgens de denktank in de EU zo’n 4,2 miljoen elektrische auto’s geproduceerd kunnen worden, waarvan het grootste deel afkomstig is uit de Berlijnse Gigafactory van Tesla. Een snelle rekensom leert dat er slechts iets meer dan 2 miljoen Europeanen elektrisch willen gaan rijden.
Nog meer overcapaciteit
En als je dan denkt, daar zit inderdaad een probleem, dan ben je er nog niet helemaal. Het probleem is namelijk groeiende. De denktank stelt dat er op dit moment zo’n 92 procent aan overcapaciteit is. Daar komt binnen afzienbare tijd nog eens 33 procent bij, door faciliteiten die in aanbouw zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, zou er ook nog eens 24 procent aan capaciteit in de planning liggen. Al kun je bij dat laatste vraagtekens zetten, aangezien veel fabrikanten de plannen aan het aanpassen zijn.
Het is dan ook niet gek dat Bruegel vooral tegenover beleidsmakers in Brussel aangeeft dat het verbannen van de verbrandingsmotor per 2035 gewoon moet doorgaan. Het afschaffen of opschuiven van deze regel, die nu ter discussie staat, zou alleen maar voor meer onduidelijkheid zorgen en het onderliggende probleem niet aanpakken.
Meer subsidies?
Wat is dat probleem dan? De mismatch tussen productiecapaciteit en de mogelijkheid om al die geproduceerde EV’s te verkopen. Onderliggend hieraan ligt iets wat ANWB gisteren perfect wist te benoemen: mensen willen om verschillende redenen niet overstappen naar een EV. De Brusselse nadenkers stellen dan ook dat er juist aan de consumentenkant gesleuteld moet worden om de vraag naar de elektrische vierwieler op te krikken en niet om de autofabrikanten het nog moeilijker te maken.
Met andere woorden: de Europese Commissie zou moeten kijken naar subsidies, het verbeteren van de infrastructuur en de andere pijnpunten die het overstappen naar elektrisch rijden tegenhouden.
Daarnaast zou het afschaffen of uitstellen van de regel ook niet stroken met de Europese wens om meer in EV-productie te investeren. Iets wat gezien wordt als een belangrijke levenslijn voor de auto-industrie op de langere termijn.
Tegelijkertijd is het logisch om te zien dat de autobranche zich verzet tegen het afschaffen van de verbrandingsmotor. Het blijven immers bedrijven die teren op de verkoop van de voertuigen die ze produceren. Het geforceerd moeten produceren van auto’s die mensen niet willen, is economisch gezien alles behalve verantwoord.
Daarbij komt dat de Europese autofabrikanten het erg lastig hebben op de internationale markten. Ze belanden tussen wal en schip. Verkopen in China is bijna niet meer te doen door de immense concurrentie en het exporteren naar de VS is minder aantrekkelijk door de importheffingen en daarmee extra op de marges drukken en de concurrentiepositie aantasten.
Uitstel nieuwe plannen
De Europese Commissie zou aanvankelijk 10 december de herziene plannen bekendmaken, maar heeft dat uitgesteld. Ondanks het advies van Bruegel, lijkt het erop dat de beleidsmakers de deadline van 2035 zullen gaan opschuiven. Volgens de Duitse krant Handelsblatt zou een brief met de aanbeveling om verbrandingsmotoren ook na 2035 toe te staan, in goede aarde zijn gevallen bij de Commissie.
Dat zou vooral komen omdat de aanbeveling gepaard gaat met de kanttekening dat de verbrandingsmotoren alleen op synthetische brandstoffen mogen lopen. Als dat inderdaad in de plannen wordt opgenomen, wordt het erg interessant om te zien hoe de EC denkt dit te gaan handhaven en wat voor plannen er voor de infrastructuur en productie van dit soort brandstoffen gaat komen.
Reacties
ericc zegt
Komen uit Brussel! Zegt genoeg. Negeren en verbod te niet doen. Deze “denkers “ zien hun job niet bedreigd. Arbeiders en bedienden wel. Laat mensen beslissen wat ze willen kopen. Beide aanbieden en daarmee uit. We leven in een vrije wereld…..
mashell zegt
Een vrije wereld met heel veel mensen die gewoon hun werk doen, gewoon hun leven leiden en niet nadenken of naar verbetering streven. Dat soort mensen heeft sturing nodig. Je kunt niet voorkomen dat ze heel democratisch op een populist stemmen of TV series tot in het zesde seizoen kijken (en niet eens doorhebben dat het meer van hetzelfde is). Je kunt sigaretten en alcohol niet meer verbieden. Maar drugs kunnen we wel verbieden en dat doen we dus ook. En zo kunnen we ook verbieden dat ze na 2035 nog een nieuwe auto met verbrandingsmotor kunnen kopen. Vrijheid is niet absoluut, het wordt ingeperkt door de wet. Zolang die wetten democratisch tot stand komen en de belangen van minderheden betracht worden helemaal prima. De vrijheid is dat je ook na 2035 een auto mag kopen en rijden, op welke energie die auto mag rijden kan prima een zaak van de samenleving zijn. Met klimaatverandering, longziekten, islamitisch terrorisme gefinancieerd door oliestaten moet je wel heel destructief ingesteld zijn als je ook na 2035 nog een auto met verbrandingsmotor zou willen kopen.
tristant zegt
“Een vrije wereld met heel veel mensen die gewoon hun werk doen, gewoon hun leven leiden en niet nadenken of naar verbetering streven. Dat soort mensen heeft sturing nodig.”
En in Brussel weet men natuurlijk veel beter hoe “dat soort mensen” moeten leven dan die mensen zelf.
rulefollower zegt
Het lijkt wel of u angst heeft voor andersdenkenden.
Er is weinig democratie in Brussel. Het EP mag geen wetten voorstellen, wij kunnen Ursula niet kiezen of wegsturen. En zelfs als er wel een Europese democratie zou zijn; de dag dat de kiezers doorhebben dat ze voor gratis geld kunnen stemmen, is de dag dat dat model ook om zeep is.
DeWitteCondor zegt
Ik vind het veelzeggend dat een verbod op ICE’s nodig is om mensen in een EV te dwingen. De geschetste overcapaciteit zal toch niet allemaal veroorzaakt worden doordat EU ingezetenen ‘onderbuikgevoelens’ hebben bij een EV. Het gaat mij, zeker voor NL, te ver om te spreken over een inferieur product, maar als je mensen zo moet dwingen kennelijk, geeft dat wel ernstig te denken. Zijn niet allemaal alu hoedjes. Ik denk dat een verbod geen zin heeft. Dan stijgen gewoon de ICE occassion prijzen en krijgen we import. De randvoorwaarden voor EVs moeten gewoon verbeterd worden en prijzen omlaag.
Robert zegt
Je kunt er de donder op zeggen dat een litertje E10 binnen niet onafzienbare tijd 2,50 tot 3 euro per liter gaat kosten. Overstappen op volledig synthetische brandstoffen? Dan zal een dergelijke prijsstijging eerder vroeger dan later komen. Moeten jullie eens opletten hoe groot de animo onder particulieren wordt om elektrisch te gaan rijden.
Het is een kwestie van de tijd gunnen. Drie, vier jaar geleden klaagde iedereen en z’n moeder dat er zo weinig betaalbare EV’s op MP stonden; nou, die aantallen zijn al aardig opgelopen. En dat aantal zal ook alleen maar groeien.
Off-topic: hé een nieuwe scribent bij Autoblog? Of is dit een gastbijlage? Welkom!
tristant zegt
Het is altijd interessant om na te gaan wie er achter deze denktanks en ngo’s zitten. Op bruegel.org/membership kun je dat gelukkig makkelijk zien.
Johanneke zegt
Wel grappig om te lezen in de comments hoe vastgeroest sommige mensen zijn. Dit soort tegenstand is van alle tijden. Eerst hoefde ook niemand een mobiele telefoon.