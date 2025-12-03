‘Verbod op verbrandingsmotoren moet er gewoon komen’

Europese autobouwers zijn zo goed als klaar voor de overstap naar EV’s, dat is het probleem niet.

Dit keer geen Chinese elektrische autofabrikant die beweert dat het verbannen van de verbrandingsmotor in 2035 in Europa goed voor iedereen is. Voor nu geven we de microfoon aan een milieupartij die aan de bel trekt. Dat doen we niet om het ‘EV’s zijn goed voor het milieu, dus we moeten overstappen’-verhaal nogmaals te horen. De partij in kwestie rept namelijk met geen woord over dingen als CO2-uitstoot of andere milieuvervuilende problemen en kaart iets heel anders aan.

De denktank Bruegel, gebaseerd in Brussel, houdt met regelmaat de productiecapaciteit op het gebied van elektrische auto’s bij Europese autobouwers tegen het licht. Het legt deze cijfers vervolgens naast de vraag in de markt. Daaruit komt een beeld naar voor dat je misschien niet verwacht: uit de meest recente analyse blijkt dat de Europese autofabrikanten in staat zijn om bijna dubbel zoveel EV’s te produceren dan dat er vraag is op ons continent.

In totaal zou er volgens de denktank in de EU zo’n 4,2 miljoen elektrische auto’s geproduceerd kunnen worden, waarvan het grootste deel afkomstig is uit de Berlijnse Gigafactory van Tesla. Een snelle rekensom leert dat er slechts iets meer dan 2 miljoen Europeanen elektrisch willen gaan rijden.

Nog meer overcapaciteit

En als je dan denkt, daar zit inderdaad een probleem, dan ben je er nog niet helemaal. Het probleem is namelijk groeiende. De denktank stelt dat er op dit moment zo’n 92 procent aan overcapaciteit is. Daar komt binnen afzienbare tijd nog eens 33 procent bij, door faciliteiten die in aanbouw zijn. En alsof dat nog niet genoeg is, zou er ook nog eens 24 procent aan capaciteit in de planning liggen. Al kun je bij dat laatste vraagtekens zetten, aangezien veel fabrikanten de plannen aan het aanpassen zijn.

Het is dan ook niet gek dat Bruegel vooral tegenover beleidsmakers in Brussel aangeeft dat het verbannen van de verbrandingsmotor per 2035 gewoon moet doorgaan. Het afschaffen of opschuiven van deze regel, die nu ter discussie staat, zou alleen maar voor meer onduidelijkheid zorgen en het onderliggende probleem niet aanpakken.

Meer subsidies?

Wat is dat probleem dan? De mismatch tussen productiecapaciteit en de mogelijkheid om al die geproduceerde EV’s te verkopen. Onderliggend hieraan ligt iets wat ANWB gisteren perfect wist te benoemen: mensen willen om verschillende redenen niet overstappen naar een EV. De Brusselse nadenkers stellen dan ook dat er juist aan de consumentenkant gesleuteld moet worden om de vraag naar de elektrische vierwieler op te krikken en niet om de autofabrikanten het nog moeilijker te maken.

Met andere woorden: de Europese Commissie zou moeten kijken naar subsidies, het verbeteren van de infrastructuur en de andere pijnpunten die het overstappen naar elektrisch rijden tegenhouden.

Daarnaast zou het afschaffen of uitstellen van de regel ook niet stroken met de Europese wens om meer in EV-productie te investeren. Iets wat gezien wordt als een belangrijke levenslijn voor de auto-industrie op de langere termijn.

Tegelijkertijd is het logisch om te zien dat de autobranche zich verzet tegen het afschaffen van de verbrandingsmotor. Het blijven immers bedrijven die teren op de verkoop van de voertuigen die ze produceren. Het geforceerd moeten produceren van auto’s die mensen niet willen, is economisch gezien alles behalve verantwoord.

Daarbij komt dat de Europese autofabrikanten het erg lastig hebben op de internationale markten. Ze belanden tussen wal en schip. Verkopen in China is bijna niet meer te doen door de immense concurrentie en het exporteren naar de VS is minder aantrekkelijk door de importheffingen en daarmee extra op de marges drukken en de concurrentiepositie aantasten.

Uitstel nieuwe plannen

De Europese Commissie zou aanvankelijk 10 december de herziene plannen bekendmaken, maar heeft dat uitgesteld. Ondanks het advies van Bruegel, lijkt het erop dat de beleidsmakers de deadline van 2035 zullen gaan opschuiven. Volgens de Duitse krant Handelsblatt zou een brief met de aanbeveling om verbrandingsmotoren ook na 2035 toe te staan, in goede aarde zijn gevallen bij de Commissie.

Dat zou vooral komen omdat de aanbeveling gepaard gaat met de kanttekening dat de verbrandingsmotoren alleen op synthetische brandstoffen mogen lopen. Als dat inderdaad in de plannen wordt opgenomen, wordt het erg interessant om te zien hoe de EC denkt dit te gaan handhaven en wat voor plannen er voor de infrastructuur en productie van dit soort brandstoffen gaat komen.