Weg met die Cybertrucks op Europees kenteken!

Europese organisaties willen niet dat de Tesla Cybertruck een kenteken krijgt.

De in de Verenigde Staten ontwikkelde en uitgebrachte Tesla Cybertruck is inmiddels geen exoot meer op de Amerikaanse wegen. Door onder andere zijn lompe vormgeving komt de elektrische auto wel in aanmerking voor een Amerikaanse typegoedkeuring, maar niet in Europa.

Tesla Cybertruck op kenteken

Er zijn altijd creatievelingen die mazen in de wet weten te vinden. Denk aan Europese partijen die het toch voor elkaar krijgen om een kenteken te plakken op een Aston Martin Vulcan of een McLaren P1 GTR. Over dat soort uitzonderlijke gevallen hoor je de instanties niet echt roeptoeteren, maar dat is nu wel anders met de Tesla Cybertruck.

Sinds kort staan er ook Tesla Cybertrucks op Europees kenteken. Door scherpe randen aan de auto’s ‘zacht’ te maken met rubberen strips komt de elektrische auto wel in aanmerking voor een kenteken. In ieder geval bij de Tsjechische RDW. Voorwaarde is wel dat er geen grote bagage wordt meegenomen, of zware passagiers. Het gewicht van de meer dan 3.000 kg wegende Cybertruck moet namelijk onder de 3,5 ton blijven.

Diverse Europese toezichthouders vrezen nu dat er door dit trucje nog meer Cybertrucks een kenteken krijgen in ons continent. In een open brief trekken ze aan de bel. De brief, onder andere met handtekeningen van de European Transport Safety Council, de International Federation of Pedestrians en de European Cyclists’ Federation, stelt onder meer dat de organisaties oproepen tot het intrekken van de type goedkeuring voor de openbare weg.

In tegenstelling tot de Verenigde Staten gelden er wel een aantal beperkingen om de Tesla Cybertruck op kenteken te krijgen in Europa. Naast het gewichtsdingetje en de rubberen strips is een vrachtwagenrijbewijs nodig. Ook moet de Tesla een snelheidsbegrenzer van 90 km/u ingebouwd hebben want: vrachtwagen. Daarnaast dient de verlichting aangepast te worden naar de Europese regels.

Er zijn dus nu al partijen die alle aanpassingen kunnen uitvoeren aan een Tesla Cybertruck, waardoor volgens de huidige regels een Europees kenteken mogelijk is. Uiteindelijk is het aan de lokale instantie of er ook echt een kenteken wordt afgegeven. De RDW in Nederland kan bijvoorbeeld heel streng zijn, maar in Tsjechië doen ze klaarblijkelijk minder moeilijk.

Om te voorkomen dat er straks massaal Tesla Cybertrucks op Europees kenteken verschijnen trekken deze Europese organisaties aan de bel. Zou het al te laat zijn? (via HLN)

Gespot: Tesla Cybertruck in Tsjechië via @hugo