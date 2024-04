Kia Sorento prijs bungelt tussen EV6 en EV9

Kia heeft de prijs van de Sorento PHEV bekendgemaakt. Dit kost ‘ie!

Tussen wal en schip. Zo kun je de prijsstelling van de nieuwe Kia Sorento PHEV omschrijven. De compleet nieuwe Kia werd eind vorig jaar voorgesteld en nu verschijnt de knappe Koreaan in de prijslijsten. Hetzelfde familiesmoelwerk als de EV-modellen, maar dan met een verbrandingsmotor.

Een nieuwe Kia EV6 begint bij 43.495 euro’s. Voor een EV9 moet je minimaal 67.995 euro op tafel gooien. De Kia Sorento PHEV zit er precies tussenin met een prijskaartje van 56.195 euro.

De Sorento is altijd een plug-in hybride. Andere smaakjes zijn er niet. De SUV combineert een 1.6 T-GDI benzinemotor met een 13,8 kWh batterij. Het systeemvermogen bedraagt 252 pk en je beschik over vierwielaandrijving. In theorie kun je er tot 55 kilometer volledig elektrisch mee rijden. Daarnaast heeft de Kia een trekgewicht van 1.000 kg.

Kia Sorento uitvoeringen

Er zijn drie uitvoeringen om uit te kiezen. Je hebt de DynamicLine, met oa adaptieve cruise control, stoelverwarming vóór, stuurwielverwarming, 19 inch wielen, een 12.3 inch scherm en parkeersensoren voor & achter.

Daarboven zit de DynamicPlusLine. Deze voegt bijvorbeeld elektrisch verstelbare voorstoelen, een elektrisch bedienbare achterklep, een Bose Premium Sound System, een 12.3 inch curved instrumentendisplay en een elektrisch bedienbaar panoramadak toe.

Baas boven baas is de ExecutiveLine. Met vingerafdrukherkenning, stoelventilatie in de voorstoelen, de digital key 2.0 een 360-graden camera, een head-up display, een dodehoekcamera. De stoelen zijn van zwart nappaleder en de uitvoering is verkrijgbaar als 6-zitter.

De vanafprijs (DynamicLine) ligt op 56.195 euro. De DynamicPlusLine is er vanaf 60.295 euro en de ExecutiveLine kost minimaal 64.895 euro. Wil je de ExecutiveLine als zespersoons ben je minimaal 65.895 euro kwijt.

Concurrentie komt uit Japan met de Mazda CX-60, deze plug-in hybride heeft een adviesprijs van 56.690 euro, maar staat op dit moment voor 49.990 euro op de site van het merk. Hyundai heeft binnenkort de Santa Fe PHEV, maar daar is nog geen prijs van bekend. Qua premium Duitsers zou je prijstechnisch de Sorento naast een BMW X3 xDrive30e kunnen zetten, deze PHEV is er vanaf 67.376 euro. Al met al staat de Sorento niet heel gek in de prijslijsten in vergelijking met de concurrentie.