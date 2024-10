Tweede Kamer wil dieselbussen tóch toelaten in binnensteden

Jammer als je net een elektrische bus hebt gekocht om in de binnenstad te komen: de plannen gaan weer overhoop.

Collega @nicolasr had gisteren nog een tirade over zwalkend overheidsbeleid, omdat kersverse CO2-regels alweer op de schop gaan. Vandaag hebben we weer een mooie: de invoering van de zero-emissiezones, waar ondernemers potentieel al op geanticipeerd hebben, wordt waarschijnlijk uitgesteld.

De zero-emissiezones zouden per 1 januari 2025 ingevoerd worden in grote steden. Vanaf die datum zouden nieuwe bussen alleen nog welkom zijn als ze volledig elektrisch zijn. De Tweede Kamer vindt nu echter dat dit toch een beetje vervelend is voor ondernemers.

De VVD komt daarom met een motie om de invoering van de zero-emissiezones uit te stellen tot 2029. “Ondernemers zitten met hun handen in het haar vanwege de plannen. Ze moeten opeens een andere auto kopen. En dat kost heel veel geld. Dat willen we de ondernemers echt niet aandoen,” aldus Hester Veltman van de VVD.

RTL Nieuws heeft alvast even gepeild hoeveel draagvlak er is voor deze motie en volgens hen is een Kamermeerderheid vóór. De coalitiepartijen hadden dit streven al aangegeven in het Hoofdlijnen akkoord en daarnaast zijn ook de SGP, JA21, FVD en DENK voor.

Voor de ondernemers die nu net geïnvesteerd hebben in een elektrische bus (het is ten slotte al bijna 1 januari) zou dit natuurlijk wel lullig zijn. Niet dat een elektrische bus zo verschrikkelijk is, maar die zullen zich toch een beetje genaaid voelen.

Via: RTL Nieuws