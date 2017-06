Kia Optima Sportswagon: de mooiste station van het moment

Er prettig mee sturen kan echter ook gewoon.

Zien en gezien worden. Als je deze gevleugelde uitspraak verbindt aan auto’s, denk je in eerste instantie wellicht aan flaneren over de boulevard met een peperdure cabrio. Maar waarom zouden we esthetisch verantwoord rondrijden alleen beperken tot die ene mooie dag waarop het zonnetje schijnt? Per slot van rekening bestaat het grootste deel van het jaar uit woon-werkverkeer en excursies naar de supermarkt.

Het goede nieuws is dat Kia begrijpt dat je ook bij dit soort aangelegenheden graag wil genieten van stijlvol design, zonder daarbij concessies te doen aan praktische bruikbaarheid. Onderscheid je van de grijze massa op de parkeerplaats voor je kantoor. Vang bij thuiskomst de blik van je favoriete buur. Verlaat de gebaande paden en laat de wereld zien dat jij je eigen keuzes durft te maken. Kortom, maak kennis met de Kia Optima Sportswagon, Kia’s eerste stationwagon in het D-segment.

Gebaseerd op de alom geprezen SportSpace Concept, slaat het design van de Kia Optima Sportswagon een brug tussen Europa en Azië. Gregory Guillaume, het hoofd van Kia’s Europese design divisie, tekende (voor) de auto. Het front zet de toon met de inmiddels fameuze ‘Tiger Nose’ grille. Tegenwoordig dragen alle Kia’s met trots dit ontwerp van Peter Schreyer, dat in 2007 voor het eerst aan de wereld getoond werd op de Kee Concept. De Sportswagon biedt dankzij scherpe lijnen en een taps toelopende raampartij een gedrongen, sportieve aanblik. Desalniettemin biedt de auto binnen ruim voldoende plaats aan alle inzittenden plus bagage.

Kortom, er is geen excuus meer om anoniem door het verkeer te gaan. Met zijn tijgerneus is de Kia Optima Sportswagon het neusje van de zalm. Meer weten? Klik HIER!