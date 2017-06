Polestar gaat auto’s bouwen zónder Volvo

Moederbedrijf Geely heeft grootse plannen met het performance-label.

Polestar gaat namelijk elektrische performance cars bouwen die los van Volvo in de markt worden gezet. Later dit jaar zou het eerste model moeten worden gepresenteerd. Een en ander heeft te maken met strategische keuzes. Volvo moet het de gevestigde orde in het premium segment lastig maken, terwijl Polestar de sportieve tak moet worden.

Feitelijk doet Geely dus een AMG-tje. De snelle Mercedessen waren aanvankelijk, euh, gewoon snelle Mercedessen, maar AMG wordt steeds meer als een zelfstandig label in de markt gezet. Het grote verschil is natuurlijk wel dat Polestar zich vooral op EV’s zal concentreren, zo meldt AutoExpress.

Ook zal Polestar zich gewoon blijven bezighouden met het finetunen van Volvo’s. Hoe die rappe Zweden rijden check je in onze rijtests, je vindt ze HIER, HIER en DAAR.