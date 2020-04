Kia Sportage voor Nederlandse voedselinspecteurs

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) gaat aan de Kia Sportage.

Kia heeft vandaag een vloot van Sportages afgeleverd aan het adres van de NVWA. De inspecteurs van de overheidsorganisatie zullen de Zuid-Koreaanse crossover gaan gebruiken voor hun werkzaamheden.

De Kia Sportage zal voet aan wal zetten bij mest- en veehouders. Dit zijn de adressen waar de inspecteurs voornamelijk controles houden. In sommige gevallen komt het zelfs tot een staande houding als de boel niet in orde blijkt te zijn.

Daarnaast worden de auto’s gebruikt om controles in verband met dierziektes uit te voeren. Er is tevens een kans dat je deze Kia Sportage naast de snelweg gaat spotten. In samenwerking met de politie voert de NVWA regelmatig controles uit.

Voordat Kia de aanbesteding binnenkreeg voor de Sportage zijn er allerlei praktijktests uitgevoerd door de NVWA. De Sportage kwam hier als winnaar uit de bus. Het is niet bekend wie de andere kandidaten waren.

De Kia Sportage van de NVWA is op een paar punten anders in vergelijking met de consumentenversie. De inspecteurs krijgen een DynamicLine 1.6 T-GDi 4WD met automaat. De bedrijfswagen inrichting is uitgerust met een kastenwand in de achterruimte. Daarnaast komen de auto’s met reinigingsmiddelen om na uitgevoerde werkzaamheden weer schoon achter het stuur te kunnen plaatsnemen. Elke Sportage van de NVWA heeft een dakset met voorgeprogrammeerde teksten. De inspecteurs gebruiken dit als er een voertuig staande moet worden gehouden.