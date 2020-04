Ferrari: dit jaar 2 nieuwe modellen onthullen

Dit kunnen we van Ferrari verwachten op het gebied van nieuwe modellen.

Hoewel de autofabrieken voor een deel geen auto’s produceren, betekent dit niet dat er geen nieuwe auto’s op de planning staan. De kalender gaat door en wat Ferrari betreft kunnen we twee nieuwe modellen verwachten in 2020.

De Italiaanse autofabrikant is lekker bezig. In 2019 onthulde het merk maar liefst vijf nieuwe auto’s. Het ging hier om de SF90 Stradale, F8 Tributo, F8 Spider, de Roma en de 812 GTS. Alsof ze het al niet druk genoeg gaan krijgen met deze modellen staat er nog meer op het programma voor dit jaar.

In een interview met Autocar zegt Ferrari marketingbaas Enrico Galliera dat we twee nieuwe modellen kunnen verwachten. De baas heeft niet bekendgemaakt welke modellen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een open model van de SF90: de SF90 Spider.

Duidelijk is in elk geval dat het niet om de SUV van Ferrari gaat. De Purosangue komt op z’n vroegst pas in 2022. Daarmee zijn de Italianen tamelijk laat in vergelijking met de concurrentie. De Bentley Bentayga is al jaren op de markt en dit jaar hebben we van Aston Martin eindelijk de DBX gekregen. Zou het andere nieuwe model voor 2020 een nieuwe instapper met een V6 kunnen zijn? De tijd zal het leren.