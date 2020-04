Kia Stinger update komt al in september

Een Kia Stinger update komt binnenkort ook aan. De stoere sportsedan is er al een tijdje, dus hoog tijd voor wat wijzigingen.

De Kia Stinger is nog geen enorm groot succes. Daar zijn diverse redenen voor. In Nederland is het een prijzige auto dankzij de CO2-uitstoot. Deze uitstoot is relatief ietsje hoger de theoretische waarden van de concurrentie. Zonder noemenswaardig zuiniger te zijn, krijgen die auto’s duizenden euro’s minder aan boetes.

Daardoor vervalt het voordeel dat de rest van de wereld wel heeft: voor minder geld dan een BMW 430i rijd je een dikke Stinger GT. We hebben het overigens wel een keer uitgerekend, als je de standaarduitrusting van de Kia meeneemt in de overweging, is de BMW alsnog duurder.

Update

De auto loopt alweer mee sinds 2017, dus komen de berichten voorbij dat de Kia Stinger een update krijgt. Volgens Carsales uit Australië komt deze er al heel erg snel. In september van dit jaar moet de opgefriste, sportieve achterwielaandrijver van Kia in de showrooms staan te shinen.

Interieur

Wat er allemaal aan de auto gaat veranderen, is nog niet 100% zeker. Wellicht dat het interieur iets verbeterd gaat worden. Dat is duidelijk minder dan bij de genoemde BMW 4 Serie, alhoewel het verschil niet groot genoeg is om de Kia te laten staan. Het zit nu een beetje tussen een Peugeot 508 en een Arteon in. Wel boven het ‘niveau’ van een Tesla Model 3, maar nog niet op het niveau Audi A5, zeg maar.

Zescilinder

Op motorisch gebied zou het ons heel erg mooi uitkomen als deze wat krachtiger en zuiniger worden. Nu is dat vrij lastig om beide te doen, maar andere merken kunnen het wel. Er gingen geruchten dat de Stinger GT de 3.5 V6 uit de Genesis G80 zal krijgen. Dat gaat helaas niet gebeuren, melden ingewijden. Wel krijgt de 3.3 V6 wellicht wat meer vermogen en koppel, dankzij wijzigingen aan het uitlaatsysteem.

Viercilinder

Misschien relevanter is de viercilinder turbomotor. Deze is nu goed voor 255 pk. Deze motor zal in zijn geheel verdwijnen en worden vervangen door een 2.5 viercilinder turbomotor. Deze motor kennen we ook van de Genesis G80. In die auto is de motor goed voor 300 pk en 420 Nm. Dat zijn meer dan prima waarden voor Nederland.

Nederland

Of de gewijzigde Kia Stinger naar Nederland komt is nog niet bekend. Het is helaas geen enorme hardloper. Er zijn de afgelopen 3 jaar slechts 43 van verkocht. Daarmee is de Kia Stinger nog veel minder populair dan de Kia Opirus, een draak van een retro-kitsch sedan waar de Zuid-Koreanen er 160 (!) van wisten te slijten in Nederland, waaronder eentje aan Jan Lammers.