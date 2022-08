Kia EV9 wordt een enorme eyecatcher

De Kia EV9 wordt net als de EV6 een eyecatcher, maar dan een hele grote.

De tijd dat Kia een suf merk was ligt nu definitief achter ons. De Kia EV6 is helemaal hot. Het design zal misschien niet ieders ding zijn, maar een saaie auto is het zeker niet. Dat maakt ons heel benieuwd naar het volgende model in de EV-lijn van Kia.

We weten al welk model dit gaat worden: de EV9. We hebben al een voorproefje gekregen in de vorm van de EV9 Concept. Die oogde bijzonder futuristisch. Daarbij is het altijd wel de vraag: wat blijft er nog van over in het productiemodel?

Die prangende vraag kunnen we nu voorzichtig beantwoorden. We hebben namelijk spyshots van het productiemodel, met dank aan @carspottingspaarndam. Hij was bij de Nürburgring (waar anders?) en wist de nieuwe Kia EV9 daar vast te leggen op de gevoelige plaat.

De auto is nog goed ingepakt, maar het lijkt erop dat Kia aardig trouw blijft aan de concept car. De enorme hoekige wielkasten zijn verdwenen en de auto staat wat minder hoog op zijn pootjes, maar verder zien we veel overeenkomsten. De opvallende koplampen en achterlichten gaan sowieso het productiestadium halen.

Het is ook duidelijk dat de Kia EV9 absoluut geen kleine jongen is. De concept car was 4,93 meter lang en de productieversie lijkt daar weinig voor onder te doen. Door de afmetingen en de vierkante vormen doet de auto heel erg Amerikaans aan.

Betekent dit dat de EV9 puur voor de Amerikaanse markt bestemd is? Zeker niet, deze dikke SUV (met drie zitrijen!) komt gewoon naar Nederland. Het is immers een elektrische auto, dus dat het een lomp ding is maakt opeens niet meer uit.

De Kia EV9 zal volgend jaar zijn opwachting maken in ons land. Bij deze weet je alvast wat je kunt verwachten van het uiterlijk. In de onderstaande video geeft Wouter je een rondleiding langs de concept car:

Foto’s: @carspottingspaarndam, via Autoblog Spots