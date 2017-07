Dieven jatten 911 Targa 4S op brutale wijze

De brutaliteit tegenwoordig.

Het lijkt wel of je exclusieve wagen nergens meer veilig is. De eigenaar van een Porsche 911 Targa 4S (rijtest) liet zijn bolide een nachtje buiten slapen. De auto stond geparkeerd op een openbare parkeerplek op het terrein van voetbalclub FC Latem in het Belgische Sint-Martens-Latem.

Autodieven zagen de Porsche geparkeerd staan en hebben de auto in de nacht van 18 op 19 juli meegenomen. Ze wisten de elektronica van de auto uit te schakelen zodat het alarm niet af zou gaan. Tevens werd het aanwezige Track en Trace-systeem ontmanteld. Vervolgens werd de 911 getakeld op een takelwagen. De politie Schelde-Leie heeft tegenover HLN gezegd dat niemand de diefstal heeft opgemerkt.

Van de auto en daders ontbreekt ieder spoor. Via Facebook vraagt de eigenaar of iemand iets heeft gezien. Het bericht is inmiddels bijna 2.000 keer gedeeld. De politie hoopt aan de hand van camera’s met nummerplaatherkenning iets te kunnen betekenen. De wijze waarop de boeven te werk zijn gegaan laat echter zien dat het geen kruimeldieven zijn. De originele kentekenplaten zullen vermoedelijk dan ook verwisseld of verwijderd zijn.

Foto via Facebook. Met dank aan Dennis voor de tip!