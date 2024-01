Kia lost hun TikTok-diefstallen volledig op

Het is eindelijk zo ver: elke Kia en Hyundai kan “TikTok-proof” gemaakt worden.

Kia en Hyundai werden slachtoffer van de razendsnelle verspreiding van sociale media. Als een lopend vuurtje ging er een ‘challenge’ rond waar baldadige jeugd Kia’s stal en er gevaarlijke perikelen mee uithaalde. Dit omdat eveneens als een lopend vuurtje de methode rond ging waarmee je een Kia of Hyundai makkelijk kan stelen.

Oplossing

Tegenwoordig is er veel op te lossen met software. Voor nieuwere modellen had Kia dan ook een oplossing klaarstaan door elke auto te voorzien van de nieuwste software. Dat had echter geen zin voor de modellen die nog niet zo afhankelijk zijn van software. Er zijn dus nog voldoende Kia-modellen in de omloop die wél de problematische starter hebben, die niet met software opgelost kunnen worden.

Handmatig

Er was al een soort tijdelijke oplossing: je kon gratis een stuurslot krijgen van Kia. Lekker ouderwets en bovendien een onding als je je auto vaak nodig hebt. Dat moet simpeler kunnen. Kia maakt dan ook bekend dat je officieel terecht kan bij het merk voor een oplossing. En dit keer een echte: een compleet nieuw contactslot dat niet zo makkelijk te doorbreken is als de oude. Hiervoor moet je je Kia dus wel even naar de dealer brengen, maar dan wordt het slot gratis en voor niks in je auto gemonteerd.

Sticker

De Kia Boyz, zoals de baldadige jeugd in kwestie zichzelf noemt op TikTok, krijgen het zo moeilijker. Er is nog niet bekend in hoeverre Kia een reductie van de diefstallen heeft gezien, maar de Kia Boyz moeten nu ook wel door hebben dat het stelen van een Kia weer een stukje lastiger is geworden. Om te voorkomen dat ze het alsnog proberen, deelt Kia ook stickers out voor op je auto die duidelijk maken dat deze auto softwarematig dan wel hardwarematig geüpdatet is. Vroeger was het probleem dat je auto niet meer stond waar je hem liet, nu is de kans dat ‘ie er wel staat met een ingeslagen ruit ook kleiner.