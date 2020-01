Kies het luchtruim in Aston Martin-stijl

Voor het ultieme James Bond gevoel.





Als je een Aston Martin rijdt waan je je natuurlijk al 007. Hoe kun je dat gevoel nog verder versterken? Door van je Aston Martin over te stappen in een matchende helikopter natuurlijk!

Dat is nu mogelijk dankzij de samenwerking tussen Aston Martin en Airbus. Het resultaat is een helikopter die naadloos aansluit op de stijl van het Britse sportwagenmerk. Wat we hier zien is een ACH130 helikopter, die in dit geval tot Aston Martin Edition is gedoopt.

Om auto en helikopter te laten matchen is de Airbus leverbaar in vier tinten uit het kleurenpalet van Aston Martin: Stirling Green, Xenon Grey, Arizona Bronze en Ultramarine Black.

De invloeden van Aston Martin zijn echter het sterkst in het interieur terug te zien. Daar zien we namelijk leren stoelen geheel in de stijl van het autofabrikant, met gevleugelde logo’s en al. Ook hierbij heb je de keuze uit dezelfde kleuren als bij het samenstellen van je Aston. Op de foto’s zien we de zeer fraaie kleur Oxford Tan.

Nu de twee merken een samenwerkingsverband zijn aangegaan, kunnen we wellicht binnenkort ook nog een Aston Martin Airbus Edition verwachten. De Britten zijn namelijk niet vies van special editions. Bovendien hebben ze al diverse special editions binnen het thema luchtvaart uitgebracht. Voor nu is deze Airbus in ieder geval een leuk hebbeding voor de wannabe James Bond. En wie is dat nou niet?