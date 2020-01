Hoe vaak moet je gezakt zijn voordat je dit doet?

De politie heeft een verdachte opgepakt op verdenking van brandstichting bij CBR Rijswijk.





Het was even schrikken vanochtend voor de aanwezigen op het CBR-hoofdkantoor, gevestigd in Rijswijk. Rond kwart voor acht brak daar namelijk brand uit. Op dat moment waren er zo’n dertig mensen aanwezig op het kantoor. Gelukkig zijn deze allemaal zonder kleerscheuren buitengekomen.

Het heeft er alles van weg dat er kwade opzet in het spel was. Een half uur na de brand werd er namelijk al een verdachte in de kraag gevat. Het ging om een 38-jarige man, die op aanwijzing van getuigen werd aangehouden in de nabijheid van het kantoor.

Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet bekend. Het gerucht gaat dat de dader brandbare vloeistof heeft rondgespoten en die vervolgens in de hens heeft gezet. De politie heeft dat echter nog niet bevestigd. Alle examens die in Rijswijk zouden plaatsvinden zijn geschrapt voor vandaag.

Naar de motieven is het ook nog gissen, de eerste signalen wijzen naar iemand die al iets te vaak is gezakt. Tot op heden zijn dat echter onbevestigde geruchten.

Bron: Omroep West

Foto credit: CBR