Officieel: Aston Martin DBS Superleggera Concorde

Een alternatief voor het vliegtuig?

Een historisch bekende en revolutionair vliegtuig is toch wel de Concorde. Een lang leven heeft het vliegtuig niet gehad en anno 2019 met alle milieutoestanden heeft de Concorde helemaal geen bestaansrecht meer. Toch staat het wereldberoemde vliegtuig even centraal bij deze auto, de nieuwe Aston Martin DBS Superleggera Concorde Edition.

Bij Aston Martin gebruiken ze de DBS maar wat graag om speciaaltjes uit te brengen. Zo hadden we al een Le Mans-editie en de James Bond-editie, om nog maar te zwijgen over de Zagato. Al is die laatste natuurlijk van een andere categorie.

Met de DBS Superleggera Concorde staat Aston Martin stil bij het feit dat het supersonische vliegtuig 50 jaar geleden zijn eerste vlucht maakte. Van de Superleggera Concorde worden slechts 10 exemplaren gemaakt. Het vliegtuig en de auto hebben in elk geval twee dingen gemeen. Ze vervoeren personen in absolute luxe én ze zuipen als een kreng.

De auto is het nieuwste hoofdstuk in de Aston Martin Wings Series. Andere auto’s die tot deze categorie behoren zijn de Vanquish S Red Arrows Edition, de Vantage Blades Edition en de V12 Vantage S Spitfire 80.

Q by Aston Martin heeft de auto samengesteld. De GT is wit van kleur met een rode two-tone tint op het dak. Dat is weer een verwijzing naar British Airways. Het carbon dak heeft een silhouette van een Concorde. In het interieur komt het logo van de Concorde terug op de hoofdsteunen. Een ander leuk detail is dat de schakelflippers van titanium zijn gemaakt.

Het vermogen is hetzelfde gebleven. Nog steeds 725 pk en 900 Nm koppel uit een 5.2-liter twin-turbo V12. De 10 exemplaren van deze DBS Superleggera Concorde Edition verlopen via Aston Martin Bristol. Wat het feestnummer kost is niet bekend.