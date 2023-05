Glorieuze roadsters met briljante motor: dit zijn er 8

Ze zijn er niet veel, de glorieuze roadsters met briljante motor. Daarom zetten we ze in het zonnetje, waar ze thuishoren.

Afgelopen week onthulde Porsche en van de laatste echt gave auto’s. Ja ja, binnenkort komen er elektrische auto’s en daar zitten ook veel voordelen aan. Het probleem is dat juist bij dit soort auto’s het elektrische aspect zorgt voor enkel nadelen, eigenlijk.

De lichte, puristische auto met het de grote motor én open dak is een zeldzame auto. In hel erg veel gevallen beperkt men zich namelijk tot de gesloten versies. Er is niet zoiets als een Porsche 911 GT3 RS Cabriolet of een BMW M4 CSL Cabrio. Maar af en toe is een fabrikant toch zo gek om van het topmodel een cabriolet te maken.

In dit geval concentreren wij ons op de glorieuze roadster met briljante motoren. Niet op hopeloze cabrio’s waar toevallig een briljante motor in zit. Uiteraard hebben we dat lijstje al eens gemaakt en kun je deze aan de onderkant van dit artikel terugvinden.

Mercedes-Benz CLK GTR AMG Roadster Strassenversion

1998 – 1999

Het ‘waarom’ ontgaat ons ook een beetje (oh nee toch niet), maar we wilden ‘m per se benoemen. Het is namelijk een cabriolet met een race-V12 in je rug! De Mercedes-Benz CLK GTR is niet echt een lichtgewicht CLK, het is een raceauto met leren bekleding. Alleen de koplampen, achterlichten en het dak zijn uit te wisselen met de CLK en in dit geval het dak dus ook niet meer.

In eerste instantie werden er enkel coupés gemaakt door HWA (Hans Werner Aufrecht). Later kwamen er nog een handjevol cabrio’s bij. De auto’s ‘moesten’ gebouwd worden ter homologatie. Het zijn de ultieme rijkelui-speeltjes.

Maserati GranSport Spyder (Tipo M138)

2006 – 2007

Een Maserati wordt over het algemeen met de jaren beter. De 3200GT was een bloedmooie GT, maar er was nogal veel ‘onvoltooide potentie’. Klinkt beter in het Engels. De Coupé en Spyder gingen al de goede kant op. Maar het was pas echt genieten met de GranSport die op heel veel kleine puntjes werd aangepast. Qua vermogen scheelde het niet eens zoveel, maar wel qua rijbeleving. Maar ja, de GranSport was er enkel als Coupé.

Totdat de Spyder ook de GranSport behandeling kreeg. En heel misschien is deze zelfs beter. De reden daarvoor is de wielbasis, die is korter bij de cabrio-versie. Dus niet alleen hoor je die magistrale V8 beter, hij draait ook makkelijker om zijn as.

Ferrari 430 Scuderia 16M (Tipo F131)

2009

Bij de 360 Challenge Stradale zat je altijd vast aan een coupé en dat was bij de opvolger, de 430 Scuderia, in eerste instantie ook het geval. Maar in 2009 kwam er dan eindelijk een open versie, de 430 Scuderia 16M. Die naam slaat op de zestiende wereldtitel van Ferrari in het F1-kampioenschap. Ook hun laatste overigens, tot op dit moment.

De motor is dezelfde 510 pk sterke V8 uit de Scuderia, maar ook het chassis en gewichtsbesparende maatregelen werden meegenomen. Dat Lewis Hamilton op één puntje na het rijderskampioenschap won ten koste van Ferrari Coureur Felipe Massa, wordt gek genoeg nergens vermeld op de auto.

Audi R8 GT Spyder (Type 42)

2011 – 2012

De combinatie van een lichtgewicht roadster met dikkere motor is iets dat Audi eerder deed dan Lamborghini. De R8 GT is een beetje vreemde eend in de bijt. Ondanks dat het een lichtere, sterkere, snellere, intensere en duurdere versie was, lijkt men de deur nog niet echt plat te lopen voor dit model.

Maar dat is onterecht, de R8 GT Spyder werkt namelijk geweldig. De R8 is iets luider, harder en minder comfortabel en dat geeft de Audi en on-Audiësque randje. Ook is het dé manier om die fabelachtige V10 nog beter te horen huilen. Er zijn er 333 exemplaren van de Spyder gebouwd, naast 333 coupés.

Chevrolet Corvette 427 Collector’s Edition (C6)

2013

Met Amerikaanse auto’s was het nadeel vaak dat je wel een toffe motor had, maar een nogal matig onderstel. En als we dan toch eerlijk zijn, vaak zijn ze niet eens écht snel. Met de Corvette Z06 veranderde dit. De motor is natuurlijk – zoals in elke auto in dit lijstje – het hoogtepunt van de auto. Het grappige is, alles is heerlijk basaal qua architectuur. Dus een small block V8 met twee kleppen per cilinder en een centrale nokkenas. Maar door gebruik van exotische materialen kon Chevrolet toch serieus vermogen eruit halen.

Oh, en dankzij het slagvolume van 7 liter. En dan niet op zijn Duits afgerond, maar een 7.011cc! Vanwege de gebruikte materialen en de eenvoudige opzet is het blok heel erg licht. Je hebt 505 pk en 637 Nm onder je rechtervoet. Uiteraard gaat al dit vermogen naar de achterwielen via een handbak. Precies zoals het hoort. De Z06 was er aanvankelijk alleen als coupé. De 427 Convertible kwam op het allerlaatst er nog bij. Er zijn er 2.552 van gebouwd en daarvan zijn er 1.000 afgeleverd met het 60th Anniversary Package.

Jaguar Project 7 (X152)

2014 – 2015

We moesten eventjes graven, maar ook bij Jaguar konden we glorieuze roadsters met briljante motor vinden. De meeste cabrio’s van het merk zijn erg luxe, ook de F-Type. En de F-Type SVR is supergaaf, maar meer ‘911 Turbo’-concurrent dan 911 GT3-tegenhanger, nietwaar? De Project 7 is daarentegen een heel erg ander verhaal.

Deze zijn gebouwd door de Special Vehicles Operations afdeling waar destijds Harry Metcalfe als onafhankelijke consultant bij betrokken was (weet je ook meteen waarom die oud EVO-hoofdredacteur die Jaguars in de stal heeft staan). De Project 7 leent zijn inspiratie van de D-Type en heeft een kleinere voorruit. Er is alleen een nooddakje. De motor is de 5.0 supercharged V8 met 575 pk, die alles naar de achterwielen stuurt. Er zijn er slechts 250 van gebouwd.

Aston Martin GT12 Roadster

2016

We moesten eventjes twijfelen. Gaan we voor het huidige model of de vorige. Aston Martin heeft namelijk nog steeds een V12 Vantage Roadster in de aanbieding. We gaan echter voor de oud. Simpelweg omdat die oude V12 nog veel beter klinkt. De sportieve versie heette aanvankelijk de GT3, maar Porsche wilde die naam niet uitlenen aan de Britten.

Vandaar dat het GT12 is. De meeste GT12’s zijn coupés, maar is ook en GT12 Roadster Special Edition gemaakt. Nu moeten we het niet groter maken dan het is, want de Q by Aston Martin divisie heeft er maar één gemaakt. Er is gebruik gemaakt van de sterkst mogelijke specificatie van de V12 en zo veel mogelijk carbon aanwezig.

Porsche 718 Boxster Spyder RS (982)

2023 – 2024

En zo komen we uit bij de Porsche Boxster Spyder RS als laatste van de glorieuze roadsters met briljante motor. In principe zouden we sowieso eindigen met een Porsche. De meest recente 911 Speedster is in feite een GT3 cabriolet. Maar de 718 Boxster Spyder RS is minimaal net zo dik. Het vermogen is gelijk uit een bijna identieke motor, dus wat dat betreft heb je het goed voor elkaar.

De enige mogelijk transmissie is de PDK, maar de aandrijving is gewoon op de achterwielen. Het zal ongetwijfeld wel weer een zeldzaam collector’s item worden dat diep in de garages en loodsen stof gaat verzamelen om ooit op Pebble Beach voor de hoofdprijs weg te gaan. Zonde, want rijden met een atmosferische zescilinder boxer met open dak is bijkans een onbetaalbare ervaring.

