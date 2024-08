Helaas: de populairste Ferrari van Nederland gaat eruit

De Ferrari SF90 verkocht als warme broodjes (relatief gezien), maar nu is het einde alweer in zicht.

Je zou denken dat het instapmodel van Ferrari het beste verkoopt in Nederland, maar niets is minder waar. Juist het topmodel met 1.000 pk verkocht vorig jaar het beste: de SF90. Dat is weliswaar een hybride, maar we praten alsnog over een auto die gemiddeld zo’n €578.000 kost.

De Ferrari SF90 wordt nu uitgefaseerd, zo blijkt uit het persbericht van de kwartaalcijfers. Dat voelt al vrij snel, want de leveringen begonnen pas in 2021. Ferrari bouwt nog wel de hardcore versie van de SF90, de XX Stradale. Die is nog kakelvers, want deze auto werd vorig jaar onthuld en de leveringen zijn pas net begonnen.

Naast de SF90 vliegt ook de Roma coupé eruit, maar dat wisten we al een tijdje. Dat maakt het niet minder jammer, want dit was nou net Ferrari’s mooiste model. De Roma Spider blijft overigens nog wel leverbaar. De 812 Superfast was al uit productie, maar nu komt er ook een eind aan de 812 GTS en Competizione. Dat is ook geen verrassing, aangezien de 12Cilindri al gepresenteerd is.

Na het lezen van de titel willen jullie natuurlijk weten hoeveel er dan van de SF90 verkocht zijn in Nederland. Het eerste exemplaar verscheen in 2021 op kenteken en sindsdien zijn 69 (!) verkocht in Nederland. Dat is serieus veel voor een auto van dit kaliber. Het prijskaartje liep uiteen van €456.871 tot €692.265.

Krijgt de Ferrari SF90 ook nog een opvolger? Waarschijnlijk wel, er zijn al prototypes gesignaleerd. Ferrari kennende zal het een doorontwikkeling worden van het huidige model. We zijn benieuwd hoeveel vermogen deze auto krijgt, want 1.000 was al heel veel. En er komt ook nog een LaFerrrari-opvolger, die daar weer boven gepositioneerd moet worden.

Headerfoto: @joosstra, via Autoblog Spots