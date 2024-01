Kies maar: Mini of Maserati voor dik 15 mille?

Ja, we leven in een tijd dat een Mini duurder is dan een Maserati, ook als occasion. Maar welke kies jij?

Er is een verschil tussen nieuwprijzen en occasionprijzen. Nieuwprijzen worden bepaald door de fabrikant, occasionprijzen door de markt. Dit kan soms voor hilarische situaties zorgen. Zoals vandaag.

Mini of Maserati?

Heel toevallig gaf Marktplaats op de frontpage diverse suggesties, altijd leuk. Maar in dit geval stonden er een Mini en een Maserati naast elkaar, voor hetzelfde geld!

Stel, je hebt een dergelijk bedrag over een leuke fun-auto, waar moet je dan voor kiezen? Een jonge Mini met een potente motor of een van de fraaiste coupés ooit gebouwd?

Mini voor dik 15 mille

We beginnen met de Mini. Die staat te koop bij een particulier en is eentje die een beetje is aangekleed en gekieteld, zowel optisch als technisch. Het is een exemplaar uit 2014 en heeft 133.000 kilometer gelopen. De B48 is getuned tot 285 pk en 400 Nm, wat behoorlijk veel is voor een Non-JCW motor (de zuigers zijn door BMW expres wat zwakker gemaakt bij de minder sterke varianten). Maar bij MiniSpeed (waar de auto getuned is) weten ze wat ze doen, gelukkig.

Middels een Remus-uitlaat klinkt ‘ie erg lekker. Voor een betere stijfheid zit er een veerpootbrug op en zoals je kunt zien is de auto voorzien van originele BBS SR velgen in de maat 18 inch. Het is dan een Mini, maar opties als een panoramadakje, grote navi, Harman Kardon en een Head-up Display zitten er gewoon op. En dat allemaal voor 15.650 euro. Op zich niet zo’n gekke prijs gezien het gebodene. De advertentie van de Mini kun je hier bekijken!

Check hier het Mini F56 aankoopadvies:

Maserati voor dik 15 mille

Maar dat is al helemaal het geval met de Maserati die je hieronder ziet. Natuurlijk, een brakke Biturbo kun je altijd wel vinden voor weinig, zolang er maar voldoende werk aan zit. Het gaat echter niet om een Biturbo (ondanks dat er wel een biturbomotor in ligt, maar dat terzijde). Nee, het is een heuse 3200GT en geloof het of niet, hij kost minder dan de Mini! Dat komt mede door de kilometerstand en de historie. De stand is niet logisch en op zijn minst een kwartmiljoen kilometers.

Er is dus flink mee gereden, alhoewel een GT daar natuurlijk voor gebouwd is. Het is een donkergroen exemplaar met beige interieur: heerlijk klassiek. Wat dat betreft past de transmissie er heel erg goed bij, want het is een automaat! Dus het is eigenlijk geen 3200GT, maar 3200GTA.

Standaard kreeg je de Getrag-zesbak, maar optioneel kon je ‘m bestellen met automaat. Deze viertraps automaat met koppelomvormver kennen we vooral van diverse SsangYongs en Australische Fords. Hoe het in een Maserati terecht komt: geen idee. De advertentie van de Maserati kun je hier bekijken!

Dus ga jij voor de Mini of Maserati?

Tja, dan is de keuze aan u, lieve lezer? Waar ga jij voor als je ietsje meer dan 15 mille kan besteden? Een frisse hot hatch met flink wat power of een van de meest elegante 2+2’s ooit gebouwd? Laat het weten, in de comments!

