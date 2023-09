Cooper S met reuze KM-stand voor MINI prijs

Dankzij een Autobloglezer hebben we een MINI Cooper S met wat euvel voor je in de aanbieding, maar dan wel voor een erg goede prijs.

Met de IAA in volle gang beleeft ook de vierde generatie MINI zijn debuut. Hoe is ‘ie dan in het echt? Mja, in grote lijnen is ‘ie nog leuk, maar hij doet wat opgeblazen aan. Wat dat betreft was het originele ontwerp voor de New MINI van Frank Stephenson eigenlijk geniaal.

MINI Cooper S (R53)

Zo vond ook Johan, Autobloglezer en kennis van ondergetekende. Als allereerste auto permitteerde hij zich een MINI Cooper S van de eerste generatie (R53). Je weet wel, die met de 1.6 met supercharger. Een 163 pk sterke hete hatchback als eerste auto is niet gek. Maar er is een tijd van komen, en een tijd van gaan.

Komen omdat Johan zijn oog op iets anders heeft laten vallen, namelijk een witte Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde. En gaan omdat twee auto’s voor de deur een beetje te gek wordt en de MINI dus een nieuwe eigenaar zoekt.

Cooper S op Marktplaats

Herkenbaar genoeg ging het allemaal een beetje snel. Zoals dat wel eens gebeurt met Alfa’s werd Johan op slag verliefd op deze bella macchina en voor je het weet had hij de sleutels van de witte Italiaanse hot hatch al op zak. Een andere reden voor de aankoop van de Giulietta was namelijk dat de MINI toch op wat kleine puntjes werk nodig had. Om volop te kunnen genieten van de Alfa kwam het er niet meer van om die puntjes op te lossen. Dat is goed nieuws en slecht nieuws.

Slecht nieuws omdat de MINI helaas in zijn huidige staat niet door de apk komt. Dankzij een lekke uitlaat, een lekke schokdemper en een paar versleten rubbers durven de keurmeesters hem niet veilig te verklaren. Vanwege tijd en de uitbesteding van de arbeid kost dat Johan weer geld en moeite wat hij, zoals gezegd, liever in de Alfa steekt. Maar omdat dit bekend is krijg je daarom wel een flinke korting op de MINI als je dit klein euvel zelf nog kan oplossen. Let daar wel mee op, want naar verluidt zijn de issues soms een beetje lastig te verhelpen op MINI’s. Maar vandaar dat Johan slechts 2.500 euro vraagt voor deze MINI Cooper S, dan kan de volgende eigenaar er nog wat mee. De apk verloopt op 31 oktober aanstaande, dus je kan er ook nog even anderhalve maand van genieten en het dan oplossen.

Opties

Voor 2.500 euro krijg je wel een hoop auto. Met een hoop ervaring, het moet toch gezegd worden. Er staat namelijk 272.000 kilometer op de klok. Toen Johan hem kocht was alles al goed bijgehouden en hij heeft zelf zijn best gedaan om ook onderhoud en reparaties uit te voeren, maar je krijgt natuurlijk wel gebruikssporen bijpassend bij een auto van deze leeftijd en kilometerstand. Hij is origineel Nederlands en uitgevoerd in het donkergrijs met een zwart dak. Eigenlijk dus wat er gebeurt als je de spec van de R56 Cooper S van @willeme en de generatie en motor van de Cooper ‘S’ van @MartijnGizmo uit de Autoblog Garage combineert. Wij zijn er dus snel fan van. De originele 17 inch BBS-velgen zijn ook een toffe optie op deze R53.

En de eerste eigenaar is wild gegaan qua opties. Tweekleurig lederen bekleding, zwart en blauw? Krijg je. Harman/Kardon speakers? Krijg je, zelfs met een later ingebouwde aux-ingang. Stoelverwarming? Yes. Panoramadak? Jazeker. Iets controversiëler is het hebben van twee klokken achter het stuur en geen grote stationsklok in het midden, maar dat betekent wel dat je MINI’s originele ‘iDrive’-schermpje krijgt met handige zaken als parkeersensoren. Hij zit dus echt flink in de opties.

Supercharger-pulley

De MINI Cooper S (en JCW) R53 is de eerste en enige keer dat MINI op de 1.6 een supercharger monteerde. Dat levert het voor autoliefhebbers immer bekende supercharger-geluid op, een soort hoogtonige ‘huil’ bovenop het motorgeluid. Om dit geluid nog ietsje te versterken, heeft Johan er een kleinere supercharger-pulley opgezet. Geen keiharde performance-zaken waardoor er van alles versleuteld is aan de motor, maar dit krijg je er gewoon bij.

Kopen

Dus, heb jij tijd, zin en de handigheid om nog iets moois te maken van een MINI in een goede specificatie? Meld je dan vooral bij Johan via Marktplaats, dan kan je er vast een mooie deal uit slaan. Extra punten als je meldt dat je bij Autoblog vandaan komt, want de lijst met AB-lezers en reaguurders die via artikelen een auto bemachtigen wordt steeds groter!