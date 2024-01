Sony Afeela krijgt update: nu nog fraaier

Afeela like dancing! De Sony Afeela is een Tesla concurrent, maar dan zonder maffe CEO.

Jarenlang hebben we gewacht en geschreven op de Apple Car. De geruchten bleven maar de ronde gaan, mede doordat het tech-merk uit Cupertino veel automotive werknemers op hoge posities weghaalde.

En er vervolgens dus niet heel erg veel mee deed. De grens tussen tech-producten en auto’s wordt telkens kleiner, wat niet gek is gezien de overlap. Maar waar Apple het dus niet voor elkaar kan (of wil) krijgen, lukt Sony dat dus wel.

Een tijdje terug – iets meer dan een jaar geleden – schreef een toen nog piepjonge @machielvdd met grote blijdschap over de elektrische auto van Sony en Honda. Die werd op de CES in 2023 gelanceerd. Op dit moment is de CES 2024 aan de gang en laten de merken een opvolger zien van de Sony Afeela concept car.

Sony Afeela

Dat is geen vreemde volgorde in de wereld van auto’s. Eerst komt er een concept, dan nog een concept en vervolgens wat prototypes en preproductie-exemplaren. We zijn nu aanbeland bij de tweede concept-versie. Sony heeft de auto voorzien van veel visuele updates om de Afeela klaar te maken voor massaproductie.

Het front is gewijzgid met een fraaier front en de achterzijde is ook anders met een dikkere bumper. Ook zijn er nu zijspiegels aanwezig! De A, B, C en D-stijlen zijn nu een stuk dikker. Ergens heeft het ontwerp wat Lucid-vibes en dat is zeker een compliment. Net als veel andere EV’s in dit segment is het wel een tikkeltje generieke auto.

Het interieur heeft ook een update gehad en is eveneens meer productierijp. Dat idiote stuurwiel mag wat ons betreft meteen de prullenbak in. Zo’n yoke heeft precies 0 voordelen in een grote, zware EV.

De Sony Afeela is voorzien van twee elektromotoren die samen goed zijn voor 482 pk. Het accupakket is 91 kWh groot. Snelladen is mogelijk tot 150 kW, niet weinig maar zeker niet hoogstaand voor een auto die vooralsnog niet op de markt leverbar is.

De Afeela staat op de planning voor 2025. Mocht je niet kunnen wachten om er in te rijden hebben we goed nieuws. Het is een Japanse auto, dus wordt de Sony Afeela beschikbaar in Gran Turismo 7, check hieronder de beelden: