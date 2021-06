Kies maar: obscure sportwagens op Marktplaats - Autoblog.nl

We vinden weer eens twee vergelijkbare auto’s op Marktplaats, dit keer twee ietwat vergeten, lekker obscure sportwagens. Welke zou jij kiezen?

Iedere autofanaat heeft er wel eens van gedroomd om een eigen merk te hebben. En laten we wel wezen: droom jij dan om een B-segmenter met een lekker slimme 1.2 voorin te bouwen? Nee, de meeste dromen gaan over sportwagens. Zo ook die van Trevor Wilkinson en de gebroeders Wiesmann.

Obscure sportwagens

Het resultaat van deze twee enthousiaste bedrijfsstarters vinden we in de merken TVR en Wiesmann. Beide kennen een hele eigen historie, maar het idee is hetzelfde. Helemaal uit de tijd van de TVR Tuscan en Wiesmann MF4 GT, twee sportwagens uit de jaren ’00 met een hoop overeenkomsten. Beide een dikke motor voorin en aandrijving achter, beide bijzonder vormgegeven en bij beide zal je altijd aan je vrienden moeten uitleggen wat je nou ook alweer precies rijdt. We vinden twee exemplaren van deze obscure sportwagens op Marktplaats. Dat geeft ons een laatste vergelijking: ze staan bij dezelfde dealer, dus je kunt de auto’s naast elkaar zien in levende lijve.

TVR Tuscan

Laten we beginnen met de oudste van deze twee obscure sportwagens op Marktplaats, dat is de TVR. Deze komt uit 2001. Hij heeft een vier liter grote zes-in-lijn, zonder turbo’s en andere ongein, die zo’n 381 pk levert. Schakelen doe je uiteraard met de hand: met dit soort auto’s ben je één met de machine. Met 1.150 kg weegt het weinig, dus het wil naar de 100 in 4,2 seconden: aardig rap. Wat TVR apart zet is letterlijk hoe apart de auto is. Vreemde vormen in het plaatwerk met veel rondingen en rare ontwerpkeuzes. Je doet bijvoorbeeld de deur open met een knopje onder de buitenspiegel: dit zodat er geen aerodynamische ramp van een deurgreep achterop de deur zit.

Dit exemplaar komt dus uit 2001 en heeft 46.620 km geklokt. De kleur heet Midnight Blue, lekker zakelijk. Er zitten weinig opties op, maar dat moet je dan ook niet verwachten van een TVR. De TVR gaat je 38.950 euro kosten.

Wiesmann MF4 GT

De Wiesmann MF4 GT is de jongste uit dit gezelschap obscure sportwagens op Marktplaats, maar verder is het min of meer hetzelfde liedje als de TVR. Bijzondere vormgeving, gebaseerd op oudere auto’s. Het interieur lijkt ook wel wat op dat van de TVR, behalve dat het een explosie van beige is. De Wiesmann MF4 GT heeft een echte achtcilinder aan boord, de Alpina H1. Dit is een Alpina versie van de BMW N62. Hij meet 4.8 liter en levert 367 pk, daarmee schiet de GT naar 100 in 4,6 seconden, langzamer dan de TVR dus. De Wiesmann lijkt dan ook iets luxueuzer: dat straalt ‘ie ook uit.

Dat heeft wel zijn prijs: de Wiesmann is dus iets jonger en iets minder ervaren (2007, 14.274 km op de klok), maar mag dan ook een best bedrag van 175.000 euro kosten. De TVR is dus de goedkope optie, maar kan het fraaie interieur van de Wiesmann jou overtuigen? De kleur van de MF4 is trouwens bijzonder: hij heet Red Rocket vanwege een zeslaags(!) rode laklaag.

Keuze

Nou is natuurlijk de vraag: welke wil jij? Dure luxe in de Wiesmann of ruige kracht in de TVR? Beide staan te koop op Marktplaats: interesse tonen doe je op de advertentie van de TVR en de advertentie van de Wiesmann.