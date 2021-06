Toyota onthult niet geheel vrijwillig de nieuwe Tundra - Autoblog.nl

Eigenlijk wilde Toyota nog even wachten met de nieuwe Tundra, maar door een eerder lek deelt Toyota zelf ook alvast een afbeelding.

Het zit de autofabrikanten tegenwoordig niet mee als het gaat om dingen onder de pet houden. Op de een of andere manier weet altijd wel iemand een foto eerder de wereld in te krijgen. Soms door het niet helemaal onder de pet houden van een embargo, soms door iemand die het nét even voor elkaar krijgt om met zijn telefoon een fotootje er tussen te sneaken.

Lek

Die laatste heeft Toyota last van gehad met de nieuwe Tundra. De grootste pickup van het merk wordt binnenkort afgelost door een compleet nieuw model en uiteraard zijn de voorbereidingen daarvoor al in volle gang. Ook Toyota deelde al wat kleine zaken, zoals de motor en wat teasers. Op een dealerbijeenkomst in de VS heeft iemand deze foto kunnen maken.

Zo is de verrassing er wel af: dít is de nieuwe Toyota Tundra. Niet de meest duidelijke foto, maar alles is er wel op te zien. Het nieuwe design, de nieuwe verlichting, de vormgeving: de echte onthulling zit nu geen lol meer aan. Dat vind Toyota jammer, wat blijkt uit een tweet die verscheen.

Onthulling

Met een sneer naar degene die het lef had om de foto de wereld in te slingeren, doet Toyota de onthulling van de nieuwe Tundra gewoon zelf. Dít is hem! Zoals gezegd, geen verrassingen, maar zo heb je ‘m wel even wat helderder in beeld. Het gaat om de Tundra TRD Pro, die net even iets robuuster is.

Nog niet bekend

Wel is duidelijk dat de Toyota Tundra ook nog een officieel moment krijgt, dat staat voor ‘binnenkort’ op de planning. Dit is puur en alleen om ervoor te zorgen dat Toyota niks te verbergen lijkt te hebben. Behalve dan de achterkant en de specs van de nieuwe Tundra.