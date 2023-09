Kies maar: Restomod EV of toch een V8?

Ga je voor een restomod voor een EV of toch een V8? Jij kan nu kiezen!

Sommige mensen vinden het geweldig, anderen vinden het heiligschennis. het gaat om restomods, retromods en elektromods. Het gaat om oude auto’s die ingrijpend zijn aangepast. Veel onhebbelijkheden van oude auto’s zijn eruit gehaald met moderne technieken. Maar de ‘geest’ van de auto blijft bestaan. Singer heeft het tot een kunst verheven, maar er zijn tegenwoordig een hele hoop bedrijven dit dit doen.

Een van de bedrijven is Frontline Cars uit het Verenigd Koninkrijk, waar deze vorm van auto’s modificeren heel erg populair is. Frontline Cars heeft niet één, maar twee voorbeelden van wat ze kunnen doen. In beide gevallen betreft het een coupé, die uiteraard ietsje toffer is dan de Roadster.

LE60 Coupé

De eerste heeft een 4.8 liter V8 onder de kap. Het is een gemodificeerde Rover V8. Dit blok was leverbaar in een hele hoop uiteenlopende auto’s en er zijn enorm veel tuningsspullen voor te krijgen. Dus is dit blok verre van standaard, uiteraard. In dit geval is de motor goed voor 375 pk en 409 Nm.

Gezien het slagvolume is dat koppel behoorlijk laag. Het maakt overigens niet uit, want de auto weegt maar 1.122 kg. Schakelen gaat via een handbak van Tremec. Uiteraard heeft de MG B Coupé achterwielaandrijving. In dit geval is er ook een sperdifferentieel. Deze zal wel geweldig klinken denken wij zo.

BEE GT Coupé

Vind je die V8 een beetje overkill bij een restomod, dan kun je ook kiezen voor de EV, de BEE GT. Deze heeft een elektrmotor met 122 pk en 200 Nm. Niet extreem veel vermogen en koppel, maar meer dan voldoende om met het verkeer mee te komen. Leuk: ook bij de BEE GT is de gewichtsverdeling 50:50 en ook hier is er een handbak aanwezig! En ja, ook een sper ontbreekt niet.

In beide gevallen krijg je een flink herzien onderstel met grotere spoorbreedte en serieuze remmen. Het interieur is uiteraard bij beide schitterend aangekleed. De elektrishe variant weegt slechts 1.165 kg. Ook leuk, van de BEE komt er ook een roadster. De Coupé is altijd benzine.

Restomod EV of V8

Dan is het natuurlijk nu de vraag aan u, waarde lezer: hoe wenst u uw restomod? Ga je voor een elektrische versie of toch eentje met V8? Voor beide gevallen valt wat te zeggen. Waarschijnlijk ga je er niet heel erg veel kilometers mee maken en wil je dan maximaal genieten. Dan kun je die V8 kiezen, toch?

Anderzijds, zó nodig is die V8 niet. Daarbij zijn er zat mensen die voornamelijk het uiterlijk en interieur van een klassieker zo gaaf vinden en bijdragen aan de beleving. En als je in de stad woont en daar rondjes wil rijden, dan is zo’n elektromotor best een goed idee. In Rotterdam zullen ze blij met je zijn! Vanaf volgend jaar worden de modellen geleverd.