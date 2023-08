Sportec Sub1000 is een overheerlijke originele restomod

En er is weer een nieuwe! De Sportec Sub1000 pakt het wel origineel aan.

En ja hoor dames en heren, weer is er ee nieuwe Porsche restomodder bijgekomen. Dit enorm specifieke segment blijft immens populair. Dat is ook niet heel erg vreemd. Je hebt namelijk het gevoel van een nieuwe auto met de sensaties van een oude.

Die sensaties mogen tegenwoordig niet meer bij een nieuwe auto geleverd worden. Vanwege alle veiligheids- en milieu-eisen is dat namelijk niet mogelijk.

Sportec Sub1000

Singer is een van de eerste bekende bedrijven die ermee begonnen is, alhoewel Paul Stephens (in het Verenigd Koninkrijk) en DP motorsport (in Duitsland) het al langer deden.

Sindsdien is er een enorme stortvloed aan nieuwe toko’s die als doel hebben om een 964 bij de kladden te pakken, die op te knappen en opnieuw aan te kleden. Vaak is het modernere techniek en klassieke looks, dus je hebt een soort restomod en retromod in één.

Er is sinds kort nóg een bedrijf dat oude 911’jes opknapt en ze er nog klassieker uit laat zien, namelijk Sportec. Dat is een bekende naam. Het is namelijk een Zwitserse tuner van onder andere Audi, Mercedes-Benz en Porsche. Voor die laatste hebben ze nu een ook een speciaal ‘Classic Conversions’ voor ‘backdates en restomods’.

Laag gewicht

In dit geval is de focus vooral op een zo laag mogelijk gewicht komen te liggen en niet zozeer op maximaal vermogen. De naam van de auto, Sub1000 geeft aan dat het gewicht onder de 1.000 kg ligt en verrek, dat klopt helemaal! De auto weegt namelijk 990 kilogram.

De boxermotor is in dit geval goed voor 270 pk en 340 Nm. Meer dan voldoende op zo’n gewicht. Schakelen gaat middels een handgeschakelde vijfbak. en sper is standaard, evenals een meerdere manieren in te stellen schroefset.

Het interieur is zeer bijzonder aangekleed, een beetje outlaw-esque stijl. Niet zozeer verkeerd, maar wel heel smaakgevoelig. Wat je van het eindresultaat vindt, mag je laten weten in de commentsectie. Prijzen zijn nog niet bekend, maar reken op een hele hoop. Zwitserse handenarbeid is zelden voordelig.